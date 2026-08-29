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Caminata de la Solidaridad en su aniversario 50: María Carolina Hoyos explica por qué cambia

Este 29 y 30 de agosto se está llevando a cabo la Caminata de la Solidaridad por Colombia, sin embargo, este 2026 no será diferente, pues incluye un concierto y una carrera por el país.

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María Carolina Hoyos explica por qué cambia la Caminata de la Solidaridad en su aniversario 50

Este 29 y 30 de agosto se está llevando a cabo la Caminata de la Solidaridad por Colombia, sin embargo, este 2026 no será diferente, pues incluye un concierto y una carrera por el país.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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