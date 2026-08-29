María Carolina Hoyos explica por qué cambia la Caminata de la Solidaridad en su aniversario 50

En la más reciente entrega de Se Dice de Mí, la exviceministra y empresaria María Carolina Hoyos compartió la profunda transformación de su vida profesional y personal al asumir la antorcha que le entregó su abuela, la exprimera dama Nydia Quintero, como abanderada del legado de la Fundación Solidaridad por Colombia.

Tras una vida dedicada al servicio social, doña Nidia decidió retirarse a los 87 años aquejada por un problema de salud visual y confió en su nieta para continuar con la labor. María Carolina comprendió desde muy joven que lo verdaderamente valioso de las emblemáticas caminatas es el trasfondo social y el impacto de los programas que funcionan durante todo el año, permitiendo becar a miles de jóvenes y sostener jardines infantiles en zonas vulnerables.



Grandes sorpresas por los 50 años de Solidaridad por Colombia

Al cumplir cinco décadas de trabajo ininterrumpido por el país, la fundación vive un proceso de innovación en sus tradicionales eventos masivos para adaptarse a las nuevas dinámicas del público. La icónica caminata con recorrido de carrozas dará un giro histórico para dar paso a un gran concierto en el Estadio El Campín, sumado a una gran carrera atlética enfocada en recaudar fondos para la educación y formación de la juventud colombiana.

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Más allá de su faceta como gestora social, el programa destacó el rol de María Carolina Hoyos como madre y esposa. Tras dos matrimonios, el primero, en el que nacieron sus dos hijos, a quienes ha formado con absoluta dedicación, la empresaria encontró nuevamente el amor en 2019. Al unir sus caminos, la pareja logró integrar un hogar numeroso conviviendo con seis adolescentes. Hoyos definió esta gran armonía familiar y la cercanía entre todos sus hijos como una inmensa bendición en su vida cotidiana.





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