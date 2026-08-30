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Famosos colombianos que volvieron con sus ex tras años: Fredy Guarín y más

Famosos colombianos que volvieron con sus exparejas luego de pasar varios años separados. En la lista aparecen Fredy Guarín y actriz de 'Pasión de Gavilanes', novela de Caracol Televisión.

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Famosos colombianos que volvieron con sus ex tras años: una duró dos décadas divorciada

El amor no siempre sigue una línea recta y, en el mundo del entretenimiento, varias celebridades colombianas han demostrado que las segundas oportunidades sí existen.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Andreína Fiallo
Andreína Fiallo
Foto: Instagram @andreinafiallo