Famosos colombianos que volvieron con sus ex tras años: una duró dos décadas divorciada

Tras separaciones mediáticas o procesos personales dolorosos, son varias las parejas que decidieron darse un nuevo comienzo, sorprendiendo a sus seguidores. Algunos reencuentros se dieron por dinámicas familiares, que los hicieron revivir la llama del amor.

Fredy Guarín y Andreina Fiallo volvieron, después de casi 10 años de separación

Luego de casi una década distanciados y tras una mediática ruptura, el exfutbolista de la Selección Colombia Fredy Guarín y la empresaria Andreina Fiallo confirmaron que están juntos nuevamente, a través de sus redes sociales.

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La pareja, que estuvo casada durante 14 años y tiene dos hijos en común, sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía disfrutando de una cena en compañía de Radamel Falcao García y Lorelei Tarón. A través de sus perfiles oficiales de Instagram, ambos expresaron el gran momento personal que atraviesan.





Guarín explicó en una entrevista que su acercamiento a su entonces exesposa se dio en el cumpleaños número 15 de su hija. Ambos trabajaron juntos para organizar la fiesta soñada de su retoño y disfrutaron de la misma.

Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ regresó con su esposo tras 20 años divorciados

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Se trata de Gloria Gómez, recordada por su papel de Eva Rodríguez en 'Pasión de Gavilanes', sorprendió al revelar en el pódcast 'Las Menopáusicas' que volvió a convivir con su exesposo Alberto Brugés después de más de dos décadas divorciados. Gómez explicó anterioremnte que, tras 16 años de matrimonio y un enfriamiento en la relación, acordaron la separación sin odios de por medio.

Años después, su exesposo la contactó para regresar al país y ella no dudó en abrirle las puertas de su hogar: "Aquí está tu casa, porque es la casa de tu hija... [...]Nuestra relación es de compañeros y amigos. Un matrimonio de gente adulta. Es una buena decisión, nos acompañamos, nos ayudamos", reveló en la conversación.

Actualmente, la pareja comparte una vida tranquila en el campo y disfruta de una renovada etapa de convivencia.

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Presentadora María Clara Rodríguez se casó con su exesposo, nuevamente

La presentadora y modelo María Clara Rodríguez compartió en el programa ‘Se Dice De Mí’, de Caracol Televisión, los altibajos de su relación con Santiago González, a quien conoció a los 12 años.

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Tras realizar un proceso de sanación individual y maduración personal, sus caminos se reencontraron, dos años después de haberse separado. La pareja decidió darse una nueva oportunidad, renovó sus votos y hoy disfruta de una sólida vida familiar junto a sus tres hijos.

