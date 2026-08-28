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Qué es gigantomastia, afección de Érika Zapata por la que tuvo que operarse

La popular periodista se sinceró en el pódcast 'Historias con Ritmo', de Caracol Televisión, sobre el problema de salud que enfrentó, y que estaba afectando su columna.

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Qué es gigantomastia, afección por la que Érika Zapata tuvo que operarse

La popular periodista se sinceró en el pódcast 'Historias con Ritmo', de Caracol Televisión, sobre el problema de salud que enfrentó, y que estaba afectando su columna.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Érika Zapata
Érika Zapata
Foto: Instagram @erika_zava