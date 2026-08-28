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Qué estudió Rafael Orozco en la universidad y si logró graduarse

Te contamos qué estudió Rafael Orozco, cantante de vallenato y vocalista del Binomio de Oro, en la universidad y si logró graduarse o no.

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Qué estudió Rafael Orozco en la universidad, antes de dedicarse a la música por completo

El legendario cantante vallenato Rafael Orozco cursó Administración de Empresas en Barranquilla antes de volcarse de lleno a la música.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Rafael Orozco
Rafael Orozco
Foto: Instagram @claradeorozco