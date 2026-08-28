Qué estudió Rafael Orozco en la universidad, antes de dedicarse a la música por completo

Antes de convertirse en una de las voces más representativas del vallenato en Colombia y el mundo, Rafael Orozco Maestre proyectaba su futuro académico en el sector corporativo. Tras culminar su bachillerato, se trasladó a la ciudad de Barranquilla e ingresó a la Universidad Autónoma del Caribe, donde estudió varios semestres de Administración de Empresas.

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Debido a las exigencias de sus primeras producciones y giras profesionales, el artista decidió suspender su formación universitaria para dedicar toda su energía al desarrollo de su carrera musical.

Aunque no terminó sus estudios superiores, las clases que recibió en la academia le sirvieron para llevar su carrera artística de manera organizada. Y es que Orozco se destacó por tener las cuentas claras con sus músicos, a quienes les pagó todas las prestaciones de ley.

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¿Quién mató a Rafael Orozco y por qué?



El artista fue asesinado el 11 de junio de 1992, frente a su vivienda en el norte de Barranquilla, cuando tenía 38 años. De acuerdo con la investigación que durante más de seis años adelantaron las autoridades, el autor material del asesinato fue Sergio González Torres, alias 'Tato', quien habría actuado por orden del narcotraficante José Reynaldo Fiallo Jácome, conocido como 'El Nano'.

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La conclusión quedó consignada en la sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, emitida el 19 de agosto de 1998, y posteriormente fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. La justicia estableció que el asesinato tuvo un móvil pasional.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:45 de la noche. Orozco se encontraba frente a su residencia, en el barrio Villa Santos de Barranquilla, conversando con dos utileros del Binomio de Oro, cuando el sicario apareció y le disparó.

