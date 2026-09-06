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Dónde vive Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula: así es su casa en el campo - CaracolTV

Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, vive en una casa rodeada de espacios al aire libre. Allí comparte con su esposa, quien también está vinculada a la siembra, y juntos tienen una huerta y un gallinero.

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Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, vive en el campo: tiene su huerta y gallinero

Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, vive en una casa rodeada de espacios al aire libre. Allí comparte con su esposa, quien también está vinculada a la siembra, y juntos tienen una huerta y un gallinero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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