Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, vive en el campo: tiene su huerta y gallinero

Lejos de las luces del escenario y del bullicio de las grandes ciudades, Mario Muñoz, reconocido vocalista de la agrupación de rock colombiana Doctor Krápula, abrió en exclusiva las puertas de su hogar rural para el programa 'La Red' de Caracol Televisión. El artista y su familia decidieron asentarse desde hace más de dos años y medio en una montaña rodeada de naturaleza, donde han consolidado un estilo de vida basado en la autoeficiencia y la sostenibilidad.

Acompañado por el equipo del programa, el músico explicó que la vivienda fue diseñada con un concepto abierto sin grandes paredes ni ventanales tradicionales, permitiendo que las áreas comunes como la sala y el comedor estén integradas al aire libre. Según relató, la idea original partió de su esposa, quien lidera las labores de siembra en el predio. Allí cultivan alimentos orgánicos como aguacates, maíz, habichuelas, calabacines, remolachas, zanahorias y diversas plantas aromáticas que suplen gran parte del consumo diario del hogar.



El cantante destacó que la dinámica en el campo ha sido una herramienta formativa idónea para sus dos hijas de 5 y 9 años. Las pequeñas asumen hábitos ecológicos con naturalidad, se encargan del orden de sus habitaciones y estudian en planteles con enfoque en tareas de granja. La familia también convive con animales como gallinas, patos y una oveja camuro, promoviendo en sus hijas una relación consciente y de respeto hacia los alimentos.

Publicidad

Asimismo, el artista compartió que balancea su carrera musical estableciendo periodos de pausa en sus giras para dedicarse completamente a las labores del hogar, la limpieza y la cocina. En su cotidianidad, la familia aprovecha recursos naturales como un calentador solar de agua y aplica estrictas prácticas de reducción de residuos plásticos durante sus celebraciones.





Los presentadores del programa elogiaron el estilo de vida del músico, resaltando que más que una edificación lujosa, construyó un hogar fundamentado en la tranquilidad, el orden y la conexión genuina con el medio ambiente.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

