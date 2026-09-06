Murió el periodista Juan Guillermo Ríos a los 74 años: su hijo confirmó la noticia

El periodismo colombiano está de luto debido a la muerte de Juan Guillermo Ríos, reconocido por su trayectoria en la televisión nacional y por haber sido el director y presentador del 'Noticiero de las Siete'. El periodista murió en Medellín a los 74 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Andrés Ríos, este domingo 6 de septiembre.

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Ríos tuvo gran reconocimiento en la televisión colombiana durante los años 80 y comienzos de los 90, periodo en el que se convirtió en una de las figuras asociadas a la información de la noche. Además, fue el director y presentador del noticiero que batió todos los récords de audiencia, llegando a conseguir que más del 70% de todos los televisores en el país estuvieran encendidos a las 7:00 p. m., en el horario estelar.

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Durante su paso por este espacio informativo, Ríos desarrolló un estilo propio para presentar las noticias y logró posicionarse entre los periodistas más reconocidos de la televisión de aquella época. Asimismo, una de las frases que quedó asociada a su despedida al finalizar las emisiones fue “les deseo paz, amor y buen genio”, expresión con la que cerraba la información y que posteriormente sería recordada por los televidentes.



Por otra parte, en 2023 el periodista concedió una entrevista para 'Los Informantes', programa en el que habló sobre diferentes momentos de su vida y recordó una etapa en la que tuvo que enfrentarse a la pérdida de todo lo que había construido. Durante la conversación, contó cómo fue perderlo todo y el proceso que atravesó para recuperarse de esta situación.

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Además, en aquella entrevista recordó uno de los encuentros que marcó su carrera periodística: la conversación que sostuvo con el papa Juan Pablo II. Ríos habló sobre la ocasión en la que tuvo la oportunidad de realizar una entrevista exclusiva al pontífice y compartió detalles de aquel momento.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, seguidores y fanáticos de su trabajo comenzaron a despedirlo a través de mensajes en los que recordaron su trayectoria en la televisión colombiana y la manera en la que acompañó a los televidentes durante los años en los que estuvo al frente del Noticiero de las Siete y hasta cuando trabajó en Caracol Televisión.

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