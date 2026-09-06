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Murió el periodista Juan Guillermo Ríos a los 74 años: su hijo confirmó la noticia - CaracolTV

El periodista y presentador es recordado por su participación en el 'Noticiero de las 7' y también por haber trabajado en Caracol Televisión. Así fue su trayectoria en los medios de comunicación.

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Murió el periodista Juan Guillermo Ríos a los 74 años: su hijo confirmó la noticia

El periodista y presentador es recordado por su participación en el 'Noticiero de las 7' y también por haber trabajado en Caracol Televisión. Así fue su trayectoria en los medios de comunicación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió Juan Guillermo Ríos, leyenda del periodismo en Colombia.
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Foto: Los Informantes/ Caracol Televisión.