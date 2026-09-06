Cuándo debuta Colombia en Mundial Femenino Sub-20 y cómo queda programación de Caracol

Por la Copa Mundial Sub-20, 'Día a Día’, programa de Caracol Televisión, cederá parte de su espacio a la transmisión del debut de 'las cafeteras, que será contra el equipo de Costa Rica. Entonces, los televidentes podrán disfrutar de la previa (con datos estadísticas) y el primer juego de la Selección Colombia Femenina desde las 10:30 de la mañana.

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La ‘tricolor’ quedó en el Grupo E del torneo, en el que también se encuentran las selecciones de Costa Rica, Portugal y República Popular Democrática de Corea, que es la actual campeona del Mundial.

El equipo nacional cuenta con la participación de figuras como, Luisa Agudelo, arquera del San Diego Wave Fútbol Club, que ha tenido proceso en diferentes categorías de la Selección; Maithé López, delantera del Real Santander, y novia de delantero de la Colombia Sub-20;Mariana Silva, delantera del Madrid Club, y Silvia Cabezas, centrocampista del Levante Unión Deportiva.

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Además, desde ya, el torneo tiene como favoritas a las selecciones de Argentina, que fue eliminada por Alemania en octavos de final en la edición del 2024, y a Ecuador, Colombia (pese a que tiene un camino desafiante) y Brasil, que se han consolidado como fuertes candidatas para levantar la anhelada Copa del Mundo.



Cuándo juega Colombia contra Portugal en el Mundial Femenino Sub-20

El segundo compromiso de las colombianas, en el torneo, será ante la Selección de Portugal el jueves 10 de septiembre a las 11:00 de la mañana. El juego también se transmitirá a través del Gol Caracol, por la pantalla principal de Caracol y la señal en vivo, por lo que la programación habitual también tendrá modificaciones. El tercer encuentro de Colombia será el domingo 13 de septiembre, a la misma hora. En caso de lograr los puntos necesarios, clasificará a la siguiente ronda.