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Cuándo juega Colombia en Mundial Femenino Sub-20 y dónde ver: en Caracol TV

Cuándo juega la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20, que se organiza en Portugal, y dónde ver el juego a través del Gol Caracol, de Caracol Televisión.

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Cuándo debuta Colombia en Mundial Femenino Sub-20 y cómo queda programación de Caracol

La Selección Colombia Femenina tendrá su primer partido del torneo este lunes 7 de septiembre, y los colombianos podrán disfrutar de las emociones de este partido por la señal principal de Caracol.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Selección Colombia Femenina
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Foto: Getty Images