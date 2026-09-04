Fabián Ríos reaccionó a polémico video de Francisco Bolívar y pidió empatía

Luego de la difusión de un controvertido video en redes sociales en el que Francisco Bolívar dejó ver una faceta vulnerable y crítica de su vida personal, su amigo y colega Fabián Ríos se pronunció públicamente para pedir respeto, comprensión y solidaridad hacia el actor.

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A través de un sentido mensaje dirigido a la opinión pública y a sus seguidores, Ríos apeló al sentido humano y a la empatía para detener la ola de juzgamientos que suele generarse en entornos digitales ante este tipo de situaciones.

¿Qué dijo Fabián Ríos sobre Francisco Bolívar?

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Lejos de tomar una postura crítica o salir a dar explicaciones técnicas, Fabián Ríos centró sus palabras en la importancia del apoyo mutuo y el cuidado de la salud mental, destacando la trayectoria artística de su compañero y la huella que ha dejado en el público.





"Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo. Porque nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro", manifestó el actor en su declaración publicada en redes sociales.

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Además, hizo una profunda reflexión sobre la facilidad con la que se señala en plataformas digitales y la urgencia de cambiar las críticas por mensajes de aliento y cadenas de oración. Pidió empatía por los otros e invitó a la comunidad a ponerse en los zapatos del otro y recordar que cualquier persona puede atravesar momentos de dolor o vulnerabilidad."No echemos más leña al fuego. Oremos. Mandemos amor. Mandemos abrazos. Recordémosle que no está solo", agregó.

Remarcó que una palabra de cariño o un gesto de apoyo puede marcar la diferencia en la vida de alguien que enfrenta un momento complejo.

"Quizás un mensaje tuyo, una palabra de cariño, una oración… pueda ser la pequeña luz que alguien necesita para decidir quedarse. Mañana podrías ser tú. Podría ser alguien que amas. Y cuando llegue ese día, también querrás que alguien te diga: 'Aquí estoy. No estás solo. No te voy a juzgar. Dame la mano'. Hoy, esa mano puede ser la tuya", concluyó el actor.