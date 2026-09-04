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Qué dijo Fabián Ríos por polémico video de Francisco Bolívar

Detalles sobre qué dijo Fabián Ríos por polémico video de Francisco Bolívar, su compañero y amigo en el set de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'. Mandó solidario mensaje.

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Fabián Ríos reaccionó a polémico video de Francisco Bolívar y pidió empatía

El actor envió un emotivo mensaje de apoyo a Francisco Bolívar, su compañero en 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', tras la viralización de un video en el que se evidencia el difícil momento que atraviesa.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Fabián Ríos, de 'Sin senos sí hay paraíso', pide orar por Francisco Bolívar.jpg
Fabián Ríos, preocupado por situación de su amigo Francisco Bolívar.
Foto: Facebook de Fabián Ríos.