Marlene y Juan Manuel enfrentan a sus familias por el amor que se profesan

Ante la situación, la joven no logra quedarse de brazos cruzados y toma la decisión de hablar con sus padres, pues confía en que ellos podrán ayudarla.

Por su parte, doña Pérxides y don Manuel deciden intervenir y conversar con los jóvenes. Tras escuchar sus razones, optan por darles una oportunidad para que puedan vivir y disfrutar de su amor. Sin embargo, queda una duda: ¿estará Sonia de acuerdo con esta decisión?

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

