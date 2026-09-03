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Eliminado y presentaciones capítulo 31: un imitador se despidió del Tempo de la Imitación - CaracolTV

Una nueva eliminación sacudió el Templo de la Imitación en el capítulo 31 de ‘Yo Me Llamo’. Los imitadores enfrentaron grandes retos en el escenario y uno de ellos tuvo que despedirse.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Eliminado y presentaciones capítulo 31: un imitador se despidió del Tempo de la Imitación

Una nueva eliminación sacudió el Templo de la Imitación en el capítulo 31 de ‘Yo Me Llamo’. Los imitadores enfrentaron grandes retos en el escenario y uno de ellos tuvo que despedirse.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 3 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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