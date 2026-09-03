Eliminado y presentaciones capítulo 31: un imitador se despidió del Tempo de la Imitación

El capítulo 31 de ‘Yo Me Llamo’ estuvo marcado por las críticas de los jurados a varias de las presentaciones de la noche. Una de ellas fue la de ‘Yo Me Llamo Mon Laferte’, quien interpretó ‘Pa’ dónde se fue’. Aunque Amparo Grisales destacó su belleza, señaló que le hicieron falta los rasgados al momento de llegar a los agudos. César Escola coincidió con la jurado y agregó que debía trabajar más su expresión corporal, especialmente el movimiento de sus brazos.

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La presentación de ‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’ también generó una fuerte reacción de Amparo, quien incluso se levantó de su silla y aseguró que el imitador estuvo muy desafinado. Además, cuestionó que no bailara ni realizara mayores movimientos durante su show, llegando a compararlo con su audición. Elder Dayán, sin embargo, encontró un punto positivo y destacó la buena dicción que mostró el participante durante el chanteo.

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Por otro lado, ‘Yo Me Llamo Vicentico’ recibió comentarios más favorables, aunque no se salvó de algunas recomendaciones. Amparo Grisales destacó su presentación, pero advirtió que le faltó el característico ‘gallito’ del artista. Elder Dayán elogió el manejo de la parte nasal, mientras César Escola resaltó la naturalidad del imitador y aprovechó para hacerle una particular recomendación: mejorar su peluca.

