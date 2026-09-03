‘Yo Me Llamo’: los imitadores que brillaron con sus presentaciones en el capítulo 31

El capítulo 31 de ‘Yo Me Llamo’ dejó varias presentaciones que emocionaron a los jurados y otras que pusieron sobre la mesa importantes aspectos por mejorar. Uno de los momentos destacados fue el de ‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’, quien logró emocionar a Amparo Grisales. La jurado resaltó su parecido con el artista original y aseguró que su presentación estuvo “perfecta”. César Escola, sin embargo, señaló que le faltó el rasgado en la voz, mientras Elder Dayán consideró que todavía había algunos elementos por pulir.

Por su parte, ‘Yo Me Llamo Martín Elías’ no logró cumplir con la tarea que le había impuesto la Escuela de la Imitación. Aunque Elder destacó la evolución que ha mostrado el participante, Amparo Grisales le hizo un llamado para mejorar el manejo del aire. César Escola también encontró un aspecto por corregir y le recomendó controlar mejor el micrófono, pues en algunos momentos de la presentación no logró entenderse con claridad.



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La noche también tuvo espacio para el baile y la celebración. ‘Yo Me Llamo Pastor López’ puso a bailar a Elder Dayán y Amparo Grisales en el Templo de la Imitación, logrando que ambos disfrutaran de su presentación. Amparo aseguró que le encantó el show, mientras Elder destacó la expresión corporal del imitador. En el caso de ‘Yo Me Llamo Aria Vega’, el cambio de look sorprendió a los tres jurados. Amparo elogió su belleza, sensualidad y el uso de la peluca, mientras Elder la felicitó por la manera en que interpretó la canción.

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Finalmente, ‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ recibió una ovación del público y los jurados con su interpretación de ‘Applause’. César Escola destacó la seguridad de la imitadora y la conexión que consiguió con el público, mientras Amparo aseguró que había sido un performance increíble. La presentación de ‘Yo Me Llamo Maluma’ también hizo bailar a Amparo, aunque la jurado fue contundente con su opinión: al comienzo se sintió aburrida y notó desafinación, pero reconoció que el participante fue elevando poco a poco la energía sobre el escenario.

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