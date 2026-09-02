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Lina Tejeiro, de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', dijo si hará una pausa tras el nacimiento de Gael - CaracolTV

La intérprete de Rosmery en 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', concedió una entrevista para 'La Tobón Show', donde se sinceró sobre las expectativas que tiene respecto a la llegada de su primogénito a la familia.

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Lina Tejeiro confesó si hará una pausa en su carrera tras el parto de su hijo Gael

La intérprete de Rosmery en 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', concedió una entrevista para 'La Tobón Show', donde se sinceró sobre las expectativas que tiene respecto a la llegada de su primogénito a la familia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Lina Tejeiro contó qué pasará con su carrera una vez dé a luz a su hijo Gael.
Lina Tejeiro contó qué pasará con su carrera una vez dé a luz a su hijo Gael.
Foto: Instagram @linatejeiro