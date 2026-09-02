Lina Tejeiro confesó si hará una pausa en su carrera tras el parto de su hijo Gael

Lina Tejeiro emocionó a sus más de 10 millones en redes sociales al anunciar durante el Mundial de Fútbol 2026 que se encontraba embarazada de su primogénito Gael, quien llegará al mundo en octubre de este 2026, justo para su cumpleaños. La actriz, recordada por su participación en 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', le concedió una entrevista a la presentadora Laura Tobón, donde confesó cómo ha vivido esta experiencia de la maternidad y los planes que tiene a futuro.

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Qué pasará con la carrera de Lina Tejeiro una vez dé a luz

Durante la entrevista, la creadora y dueña de la marca de maquillaje 'Coraje' confesó si tiene pensado hacer una pausa en su carrera profesional para enfocarse cien por ciento en la crianza del nuevo integrante de su familia.

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"Quería una pausa, pero en televisión los proyectos van mucho más adelantados (…) Se supone que en marzo ya estaría yo en un proyecto y cómo así, nace en octubre, o sea, tres o cuatro meses de pausa. Entonces vamos a ver", le confesó a la comunicadora.



Posteriormente, señaló que su verdadero deseo es seguir produciendo contenido en sus redes sociales y continuar colaborando con las marcas con las que ha venido trabajando desde hace tiempo, equilibrando así el trabajo desde casa con su nuevo rol como madre.

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"Pero igual yo quiero seguir haciendo mi contenido, mis pautas, mi marca no para", destacó.

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En el mismo encuentro, Tejeiro confesó que se siente agradecida de tener un niño porque quiere aprovechar la crianza para inculcarle valores que considera son indispensables en el mundo, como lo es el respeto por las mujeres.

"Espero criar un hombre que hoy necesita la sociedad, un niño que respete, que sea atento, que sea buen novio, buen esposo, caballero, que entienda un no como respuesta, que no hay que decirle dos o tres veces que no. Cuando una mujer dice no, es porque no, entonces quiero que sepa lo importante que es ser un hombre hoy en día", explicó.

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Finalmente, aclaró que, aunque será madre soltera, cuenta con el acompañamiento de toda su familia, especialmente de su mamá, Vibiana Tejeiro.

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