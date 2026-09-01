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Cuánta plata tuvo que pagarle La Segura a la DIAN por no declarar renta - CaracolTV

La creadora de contenido digital concedió una entrevista para 'Me vale', donde se sinceró sobre su relación con Ignacio Baladán y hasta respondió quién gana más dinero de los dos.

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La Segura destapó millonada que tuvo que pagarle a la DIAN: "Fue un proceso muy fuerte"

La creadora de contenido digital concedió una entrevista para 'Me vale', donde se sinceró sobre su relación con Ignacio Baladán y hasta respondió quién gana más dinero de los dos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Cuánta plata tuvo que pagar La Segura en la DIAN por acumulado.
Cuánta plata tuvo que pagar La Segura en la DIAN por acumulado.
Foto: Instagram @la_segura y GettyImages.