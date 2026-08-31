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Laura Tobón reveló el nombre de su segundo bebé: “Fue una decisión difícil” - CaracolTV

Laura Tobón y su esposo revelaron en ‘Día a Día’ el nombre que eligieron para su segundo bebé. La presentadora contó que tomar esta decisión fue un proceso difícil para ambos.

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Laura Tobón reveló el nombre de su segundo bebé en ‘Día a Día’: “Fue una decisión difícil”

Laura Tobón y su esposo revelaron en ‘Día a Día’ el nombre que eligieron para su segundo bebé. La presentadora contó que tomar esta decisión fue un proceso difícil para ambos.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 31 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Laura Tobón con su esposo Álvaro Rodríguez.
Laura Tobón confirmó si su bebé será niño o niña.
Foto: Instagram @laura_tobon