Laura Tobón reveló el nombre de su segundo bebé en ‘Día a Día’: “Fue una decisión difícil”

Laura Tobón se una de las figuras más reconocidas de la farándula colombiana. Desde joven mostró interés por el modelaje y los medios de comunicación, lo que la llevó a estudiar Comunicación Social y Periodismo. Su formación le ha permitido participar en proyectos como: ‘La Voz Kids’, ‘La Vuelta al mundo en 80 Risas’ y ‘Voy por ti, Juega por mí’, por mencionar algunos.

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Laura Tobón y Álvaro Rodríguez, su esposo, revelaron el nombre de su bebé

La presentadora Laura Tobón y su esposo sacudieron las redes tras confirmar en vivo el nombre que llevará su esperado segundo hijo. En una emotiva conversación durante la emisión del programa ‘Día a Día’, la pareja compartió la profunda razón detrás de la elección que terminó marcando este nuevo capítulo familiar.

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La modelo y el empresario revelaron que su bebé se llamará Matía. En esta oportunidad, el encargo de tomar la difícil elección fue de su esposo Álvaro, ya que, para su primogénito, Lucca, la presentadora había tomado la vocería. La noticia conmovió a los televidentes y seguidores de la pareja, quienes no tardaron en celebrar la llegada del nuevo integrante de la familia Rodríguez Tobón.



¿Qué significa el nombre Matía y cuál es su origen?

El nombre Matía es una variante de Matías, proveniente del hebreo Mattanyāh, que traduce "regalo de Dios" o "don del Señor". Es un nombre lleno de espiritualidad y fuerza que evoca gratitud, ideal para representar la llegada de un nuevo integrante a la familia de la presentadora.

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¿Quién es y a qué se dedica Álvaro Rodríguez, el esposo de Laura Tobón?

Álvaro Rodríguez Casas es un reconocido empresario e inversionista colombiano. Cuenta con una destacada trayectoria en el sector financiero y logístico del país, desempeñándose como directivo en firmas de inversión y proyectos de emprendimiento. Se casó con Laura Tobón en 2017 y juntos conforman una de las familias más seguidas del entretenimiento nacional.

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Los errores que cometieron Laura y Álvaro durante su primer embarazo

Durante una dinámica en redes sociales, Laura Tobón y su esposo, Álvaro Rodríguez, recordaron algunas decisiones que consideraron “errores” durante su primer embarazo y que ahora tienen presentes para no repetirlos en la llegada de su segundo bebé.

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La presentadora contó que esta vez no compraría tanta ropa de maternidad y que establecería una rutina de sueño desde el nacimiento para ella y su bebé. Según explicó, con Lucca, su hijo mayor, tardó cerca de dos años y medio en consolidar estos hábitos.

Por su parte, Álvaro aseguró que en esta ocasión disfrutaría más cada etapa del crecimiento del bebé y dejaría de ser tan estricto en su intención de buscar la perfección durante la crianza.