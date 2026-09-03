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Cómo se salvó hijo de Jonathan Meléndez, asesinado junto a su esposa embarazada

Detalles de cómo se salvó el hijo mayor de Jonathan Meléndez, músico mexicano y fundador de la banda Camilo Séptimo, asesinado junto a su esposa embarazada, y su hija de tres años.

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Hijo de Jonathan Meléndez, asesinado junto a su esposa, se salvó de milagro: así lo logró

El primero de septiembre una persona les quitó la vida al fundador de la banda Camilo Séptimo, a su mujer que esperaba un bebé, a su hija y a una trabajadora de 21 años de la familia, en su casa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Jonathan Meléndez
Jonathan Meléndez
Foto: Getty Images