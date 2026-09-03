Hijo de Jonathan Meléndez, asesinado junto a su esposa, se salvó de milagro: así lo logró

Las autoridades mexicanas encontraron una escena que estremeció a dicho país: cuatro personas fueron halladas sin vida dentro de un departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Se trata del músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, una menor de tres años (hija de ellos), su niñera y hasta la mascota.

Además, encontraron a un niño de seis años que logró sobrevivir tras esconderse en una habitación, debajo de las cobijas. El menor, identificado como hijo del músico Jonathan Meléndez, fue localizado con vida y sin signos de violencia física en una de las habitaciones del inmueble, según Univisión.



El menor fue entregado a la familia de las víctimas que se encargarán de cuidarlo y acompañarlo en el proceso de sobrellevar la pérdida de sus familiares.

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Quién habría matado a Jonathan Meléndez y a su familia



Por este caso fue capturado el argentino Diego Sebastián Rosen, de 51 años, dueño de Nomad Adventures, una empresa mexicana, que se dedica a vender planes de viajes y rentar casas de verano, de la que era socio de Jonathan Meléndez.

La hipótesis de las autoridades, según La Nación, es que el sospechoso visitó la casa de las victimas y de una maleta sacó el arma con la que, presuntamente, habría atacado a Meléndez y a su familia.

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Según las autoridades, el argentino pudo ser identificado gracias a las cámaras de seguridad del ascensor del edificio en las que lograron verlo mientras se dirigía a la casa de su socio. Junto a él también fue capturado otro hombre también conocido como alias “N”.

Quién era Jonathan Meléndez, tecladista mexicano asesinado

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació en Ciudad de México el 7 de abril de 1988, y tenía 28 años. Era conocido en el mundo artístico como “Honas”. Durante el 2013 creó la banda de rock alternativa Camilo Séptimo junto a dos de sus amigos, tienen cuatro álbumes muy populares, como: Óleos, Navegantes, Ecos y Jardín de las almas. Tiempo después, el grupo fue nominado a los premios mexicanos IMA y a los MTV. Antes de dedicarse a la música, estudió marketing y diseño publicitario.

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Su esposa, Ana Paula Barragán, estaba esperando un hijo y ya tenían otros dos. Sofía, la menor de tres años, falleció junto a ellos en el ataque.