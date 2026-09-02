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Capítulo 30 Yo Me Llamo : Amparo, César y Elder vivieron una noche de retos, música y baile - CaracolTV

Los imitadores llevaron música y talento al escenario, pero también pusieron a bailar a los jurados. Amparo, César y Elder se dejaron contagiar por el ritmo durante la competencia.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:05:54 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 30: Amparo, César y Elder vivieron una noche de retos, música y baile
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1:06:01
Capítulo 29
los imitadores enfrentarán retos que llevarán su talento al límite
Capítulo 28 de 'Yo Me Llamo'
1:06:31
Capítulo 28
los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado
En vivo 'Yo Me Llamo': capítulo HOY 28 de agosto completo y gratis.
1:06:35
Capítulo 27
Amparo, César y Elder más exigentes que nunca en el Templo de la Imitación
IMA CAP.jpg
1:05:54
Capítulo 30
Amparo, César y Elder vivieron una noche de retos, música y baile

Capítulo 30 Yo Me Llamo : Amparo, César y Elder vivieron una noche de retos, música y baile

Los imitadores llevaron música y talento al escenario, pero también pusieron a bailar a los jurados. Amparo, César y Elder se dejaron contagiar por el ritmo durante la competencia.

Por: Jorge Andrés Bernal
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FOTO CAP.jpg
1:06:01
Capítulo 29
los imitadores enfrentarán retos que llevarán su talento al límite
Capítulo 28 de 'Yo Me Llamo'
1:06:31
Capítulo 28
los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado
En vivo 'Yo Me Llamo': capítulo HOY 28 de agosto completo y gratis.
1:06:35
Capítulo 27
Amparo, César y Elder más exigentes que nunca en el Templo de la Imitación
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1:03:35
Capítulo 26
solo los mejores podrán seguir en el Templo de la Imitación
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1:06:28
Capítulo 25
Fuertes críticas y lágrimas en el Templo de la Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 25 de agosto completo y gratis.
1:06:33
Capítulo 24
baile de 'Alejandro Fernández' no convence y 'Gwen Stefani' decepciona
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Capítulo 30
Amparo, César y Elder vivieron una noche de retos, música y baile