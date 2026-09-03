Actriz que hizo de Seher en ‘Yusuf’, novela turca, se casa; detalles de su novio

La actriz que le dio vida a Seher, que tiene un desenlace fatal en la producción turca, anunció que se casará a través de una publicación de Instagram, en la que compartió con sus seguidores imágenes de la ceremonia de compromiso.

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Allí aparecen fotos de ella y de su futuro esposo, luciendo trajes muy elegantes: ella utilizó un vestido blanco sencillo, mientras que él usó un traje de corbata y zapatos elegantes. Ambos partieron un pastel en compañía de sus familiares y la novia posó con su anillo de compromiso y un ramo de rosas.

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Quién es el novio de ‘Seher’ de ‘Yusuf’, novela turca, con el que se casará



Ata Ayyıldız es un empresario y emprendedor turco vinculado principalmente a los sectores del marketing digital y la gastronomía. Es el fundador de Lychee Digital, una agencia especializada en influencer marketing y campañas digitales.

Su perfil profesional en LinkedIn también señala que es fundador de Lychee Digital y lo vincula con Grōn Coffee Company y Humaliva Chocolate, dos emprendimientos relacionados con el sector de alimentos y bebidas. De acuerdo con información difundida por la Universidad de Yeditepe, Ayyıldız cursó estudios en el área de Ciencias Políticas en la Universidad de Estambul y posteriormente una maestría en Economía Política en la Universidad de Mármara.

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La relación entre Ayyıldız y Sıla Türkoğlu se conoció en 2024, luego de que ambos fueron vistos juntos públicamente. En mayo de 2025, la propia actriz contó en el programa Empati que se conocieron aproximadamente dos años antes, cuando ella fue a uno de los establecimientos de Ayyıldız junto a un grupo de amigos. Él la había seguido previamente en redes sociales, pero en ese momento ella tenía otra relación y no respondió. Posteriormente coincidieron en un viaje a Bodrum, tomaron un café y comenzaron su relación.

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Ayyıldız le propuso matrimonio a Türkoğlu durante un viaje al lago de Como, en Italia, en 2025. La actriz aceptó y compartió imágenes del momento y del anillo en sus redes sociales y casi un año después celebraron el compromiso familiar. El 2 de septiembre de 2026, Habertürk informó que la pareja realizó un viaje en barco después de la ceremonia, aunque todavía no ha anunciado públicamente una fecha para la boda.