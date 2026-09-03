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'Seher' de ‘Yusuf’, novela turca, se casa; quién es el novio de Sila Türkoğlu

Actriz que interpretó a Seher en 'Yusuf', novela turca que se transmitió en Caracol Televisión, se casa. Todos los detalles sobre quién es el novio de Sila Türkoğlu y cómo se conocieron.

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Actriz que hizo de Seher en ‘Yusuf’, novela turca, se casa; detalles de su novio

La talentosa turca Sila Türkoğlu, recordada por protagonizar la exitosa producción que se transmitió por Caracol, llegará al altar junto a su prometido, el empresario Ata Ayyildiz.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Actores de ‘Yusuf'
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Foto: Caracol TV