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Qué dijo Paola Jara sobre su imitadora de ‘Yo Me Llamo' : dice que no se parece

Te contamos qué dijo Paola Jara, famosa cantante de música popular de Colombia, sobre su imitadora de 'Yo Me Llamo' 2026, programa de Caracol Televisión. Fue muy sincera.

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Paola Jara opinó de su imitadora de ‘Yo Me Llamo’: “Es tan raro ver que te están imitando”

Durante su paso por ‘Día a Día’ el jueves 3 de septiembre, la cantante de música popular vio la participación de ‘Yo Me Llamo Paola Jara’ y aprovechó para darle un par de consejos para mejorar.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Paola Jara y 'Yo Me Llamo Paola Jara'
Paola Jara opinó de su imitadora de ‘Yo Me Llamo’: “Es tan raro ver que te están imitando”
Foto: Instagram @paolajarapj / Caracol TV