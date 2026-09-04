Quién era Cassandra Wilson, cantante de jazz y blues y ganadora de dos Grammy, que murió

Cassandra Wilson logró ser reconocida a nivel mundial gracias a su incomparable voz de contralto y su gran capacidad para romper barreras y estigmas entre el folclore, el R&B, el pop, el country y otros subgéneros de estos.

La mujer nació dentro de una familia artística, el 4 de diciembre de 1995, en Jackson, Misisipi. A medida que fue creciendo estudió a fondo distintos instrumentos musicales, como el piano, la guitarra y, culminó con su mayor pasión, el canto. Además, estudió comunicación y empezó a aprender más sobre el jazz.



Casi dos décadas después, decidió empezar de cero su vida en Nueva York y allí obtuvo sus primeros reconocimientos dentro de la escena musical. Sin embargo, se empapó más del género cuando entró al colectivo M – Base, dirigido por Steve Coleman, este era un grupo conformado por jóvenes que querían explorar nuevos conceptos y composiciones del jazz.

Su carrera oficial inició en la década de los noventa después de entrar al repertorio de Blue Note Records, empresa discográfica que registra nueve álbumes de ella, allí publicó ‘Blue Light ‘til Dawn’ y ‘New Moon Daughter’, álbum con el que ganó su primer Grammy en 1997 en la categoría “mejor álbum vocal de jazz”. Además, 12 años después obtuvo su segundo premio gracias al álbum ‘Loverly’.

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No obstante, la figura de Wilson siempre mantuvo una libertad única, llevando a su particular terreno de melancolía cruda y sobriedad instrumental canciones de Bob Dylan, The Band, The Beatles, U2 o Neil Young.