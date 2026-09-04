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Quién era Cassandra Wilson, cantante del jazz y blues, que murió

Detalles sobre quién era Cassandra Wilson, cantante del jazz y blues, que murió, y el legado que dejó en la música angloamericana.

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Quién era Cassandra Wilson, cantante de jazz y blues y ganadora de dos Grammy, que murió

Aunque aún no se sabe la causa de su deceso, falleció el primero de septiembre rodeada de sus seres cercanos en Jackson, Misisipi, a los 70 años, dejando un legado musical en la cultura afroamericana.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Getty Images