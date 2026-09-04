Video: así es la mansión del clan Albora, protagonistas de la novela turca ‘Ciudad Lejana’

‘Alya’ y ‘Cihan Albora’ llegaron a las tardes de Caracol Televisión acompañados de una imponente construcción de piedra que se ha convertido en uno de los escenarios más llamativos de ‘Ciudad Lejana’. La vivienda del poderoso clan turco sorprende por sus detalles en madera, amplios patios y una arquitectura que refleja la historia y tradición de la región.

La producción, protagonizada por Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, fue grabada en la provincia de Mardin, Turquía, un lugar reconocido por sus paisajes y construcciones históricas. Allí, la mansión de los ‘Albora’ cobra protagonismo con sus pasillos arqueados, salones de estilo tradicional y enormes terrazas, elementos que aportan majestuosidad a esta historia que ha conquistado a los televidentes.



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¿Dónde se grabó 'Ciudad Lejana', la novela turca de Caracol?



La exitosa producción turca fue grabada en escenarios reales de la histórica provincia de Mardin y la localidad de Midyat, al sur de Turquía. La majestuosa mansión de la familia ‘Albora’ es una construcción patrimonial de piedra ocre conocida como la Casa de Huéspedes de Midyat, un ícono arquitectónico famoso en el mundo entero.

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¿De qué trata 'Ciudad Lejana' y quiénes son sus protagonistas?

La historia sigue a ‘Alya Albora’, interpretada por Sinem Ünsal, quien viaja desde Canadá a Turquía para sepultar a su esposo fallecido, pero termina atrapada por el implacable clan familiar liderado por su cuñado ‘Cihan Albora’, quien es interpretado por el actor Ozan Akbaba. Entre secretos oscuros, tradiciones inflexibles y rivalidades de poder, ambos lucharán por el destino del pequeño Deniz.

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¿A qué hora transmiten 'Ciudad Lejana' por Caracol Televisión?

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La telenovela se transmite en Colombia por la pantalla de Caracol Televisión de lunes a viernes en el horario de las tardes, justo después de Noticias Caracol del mediodía.