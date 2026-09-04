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Video: así es la casa de la familia Albora, protagonistas de la novela turca ‘Ciudad Lejana’ - CaracolTV

Así es por dentro la casa de la familia Albora en ‘Ciudad Lejana’, la exitosa novela turca. Descubra los detalles de esta imponente casa y los hermosos paisajes que rodean la propiedad.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Video: así es la mansión del clan Albora, protagonistas de la novela turca ‘Ciudad Lejana’

Así es por dentro la casa de la familia Albora en ‘Ciudad Lejana’, la exitosa novela turca. Descubra los detalles de esta imponente casa y los hermosos paisajes que rodean la propiedad.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 4 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Dónde grabaron 'Ciudad Lejana'
Dónde grabaron 'Ciudad Lejana'
Foto: Caracol TV