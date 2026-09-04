Cuándo empieza ‘Destinos Cruzados’, novela turca, y cambios en la programación de Caracol

‘Destinos Cruzados’ llega a la señal de Caracol Televisión este martes 8 de septiembre, y será y transmitida después de la novela turca ‘Alas Rotas’. Es decir, tomará la franja horaria de las 5:45 de la tarde a 7:00 de la noche, antes de la emisión central del noticiero.

Lea también: Dónde grabaron 'Ciudad Lejana', novela turca: los mágicos escenarios no son ficticios



Con el estreno, la programación de la tarde de Caracol cambiará y quedará de la siguiente manera: Noticias Caracol del mediodía se mantiene en su horario habitual y posteriormente comienza la novela turca ‘Ciudad Lejana’, continúa la emisión de ‘Alas Rotas’ y para finalizar las novelas de la tarde, se transmite ‘Destinos Cruzados’.

El horario prime quedará sin ninguna modificación; es decir, después de la emisión central del noticiero será transmitido el programa ‘Yo Me Llamo’ y continúa ‘María la Caprichosa’; para finalizar, los televidentes puededen disfrutar enseguida de ‘Rafael Orozco’ y última emisión del noticiero

Publicidad

De qué trata 'Destinos Cruzados', nueva novela turca de Caracol



Fidan, la viuda, se encuentra con Toprak, quien, por cosas de la vida, es muy parecido a su fallecido esposo. La mujer empieza un nuevo trabajo en la casa de él como niñera de su hijo y también se propone ayudarlo a recuperar, progresivamente, su memoria. Juntos harán hasta lo imposible por recordar y entender qué fue lo que sucedió en su pasado.

Tras salir del coma, el hombre vuelve a su hogar, pero no lo siente como uno, pues no recuerda nada, ni a su novia que lo ama desde que eran unos niños. Sin embargo, a su mamá no le importa y lo obliga a casarse con Aydan; mientras todo eso ocurre, ella le oculta un gran secreto familiar e intenta alejar a Fidan de la familia.

Publicidad

Lea también: Actores de ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol, son novios en la vida real

Quién es quién en ‘Destinos Cruzados’, novela turca de Caracol Televisión

Fidan es interpretada por la actriz Hazal Adiyaman. Su personaje sufre desde el inicio por la pérdida de su marido y su hijo en un accidente automovilístico. Después de eso, regresa a su hogar para continuar con los cuidados de su padre enfermo y vivir de nuevo bajo el régimen de una madrastra malvada.

Toprak es interpretado por el actor Osman Aydin. En la novela él despierta después de estar cinco años en coma y, debido a esto, su poca memoria le atormenta la vida. Un día conoce una nueva mujer, que no es su esposa, y lo enamora rápidamente.

Publicidad

Aydan, interpretada por Hilal Tüfek. Es la prometida de Toprak y ha estado perdidamente enamorada de él desde su infancia y está dispuesta a todo con tal de tenerlo solamente para ella. En compañía de su suegra le hacen la vida imposible al hombre y lo engañan sobre su pasado.

Publicidad

Keriman esinterpretada por Asuman Bora.Es la madre de Toprak y está dispuesta a todo para salirse con la suya y es por eso que se une con Aydan para convencer al hombre de que se case con ella.

Zerrín, interpretada por Nazan Bayazit. Es la malvada madrastra de Fidan; una mujer ambiciosa y obsesionada con el dinero. Por esto mismo cae en una terrible deuda con un prestamista de su barrio y, para saldar la deuda, pretende entregarle a su hijastra en forma de pago.

Osman es interpretado por Hüseyin Bul. Es el padre de Fidan y se caracteriza por ser un hombre bondadoso y un buen padre. Su primera esposa falleció y, posterior a eso, decidió casarse con Zerrín, con la esperanza de que su hija pudiera crecer con una figura materna. Sin embargo, tiempo después descubre la verdadera personalidad de su mujer, pero ya es demasiado tarde y no puede hacer nada para enmendar sus errores, pues está enfermo y postrado en una cama.