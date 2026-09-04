Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Capítulo 31 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Cuándo empieza ‘Destinos Cruzados’, nueva novela turca de Caracol, y de qué trata

Fecha confirmada del estreno de ‘Destinos Cruzados’, nueva novela turca de Caracol Televisión. Detalles sobre de qué trata la producción y personajes de la novela.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuándo empieza ‘Destinos Cruzados’, novela turca, y cambios en la programación de Caracol

La novela cuenta la historia de Toprak, un hombre que pasa cinco años en coma, y de Fidan, una mujer que sufre por la dolorosa y repentina pérdida de su esposo y su hijo, en un trágico accidente.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Cuándo empieza ‘Destinos Cruzados’
Cuándo empieza ‘Destinos Cruzados’
Foto: Caracol TV