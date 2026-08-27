Dónde grabaron 'Ciudad Lejana', novela turca: los mágicos escenarios no son ficticios

La superproducción turca 'Ciudad Lejana', en la que trabajan dos actores que son novios en la vida real, que se transmite todas las tardes por Caracol Televisión, se graba principalmente en la histórica provincia de Mardin, ubicada en el sudeste de Turquía. Esta mítica región es famosa mundialmente por su arquitectura de piedra dorada y sus paisajes esculpidos en las llanuras mesopotámicas.

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Locaciones y lugares icónicos donde se rodó ‘Ciudad Lejana’, novela turca

El equipo de producción de la ficción desplegó sus cámaras en diversos puntos turísticos e históricos de la región, según Diez Minutos, para dar vida al territorio del clan Albora, como:



Midyat: conocida como "la pequeña Mardin", es la localidad donde transcurren las secuencias principales de la familia Albora. Sus mansiones tradicionales de piedra sirvieron de fondo para los momentos más tensionantes del melodrama.

conocida como "la pequeña Mardin", es la localidad donde transcurren las secuencias principales de la familia Albora. Sus mansiones tradicionales de piedra sirvieron de fondo para los momentos más tensionantes del melodrama. Casa de Huéspedes de Midyat (Midyat Konuk Evi): es la famosa mansión histórica de piedra que funciona como escenario central de la trama y mirador de la zona.

es la famosa mansión histórica de piedra que funciona como escenario central de la trama y mirador de la zona. La aldea de Narlı (Halaxe): el equipo de filmación eligió este encantador poblado para recrear las escenas de la cotidianidad del pueblo, aprovechando sus auténticos adoquines y estrechos pasajes.

el equipo de filmación eligió este encantador poblado para recrear las escenas de la cotidianidad del pueblo, aprovechando sus auténticos adoquines y estrechos pasajes. El centro histórico y monumentos de Mardin: las tomas panorámicas muestran símbolos icónicos como la Madraza Zinciriye, el Castillo de Mardin y la Gran Mezquita, aportando ese tono cálido y ocre que caracteriza a la producción.

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¿Por qué grabaron ‘Ciudad Lejana’, novela turca, en Mardin?

La elección de Mardin no fue casual. Los creadores de la telenovela buscaban transmitir un choque cultural y visual impactante entre la vida moderna de Canadá, de donde proviene la protagonista Alya, y las férreas tradiciones milenarias del clan Albora.