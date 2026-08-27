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Dónde grabaron 'Ciudad Lejana', novela turca, de Caracol

Dónde grabaron 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión. Varias locaciones de la producción son lugares históricos y de gran valor patrimonial de Turquía.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Dónde grabaron 'Ciudad Lejana', novela turca: los mágicos escenarios no son ficticios

A diferencia de otras producciones que apuestan por sets de grabación en estudios cerrados, la novela fue rodada íntegramente en locaciones reales y de gran valor patrimonial.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Dónde grabaron 'Ciudad Lejana'
Dónde grabaron 'Ciudad Lejana'
Foto: Caracol TV