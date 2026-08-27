María vive un incómodo momento en su trabajo tras un malentendido de un vestido quemado

Durante una conversación con una de sus compañeras de trabajo, surgió una inquietante sospecha: Luisa podría estar detrás de lo ocurrido con el vestido de Miriam Patricia; pues la joven empleada quedó bastante molesta con María después de los inconvenientes relacionados con la entrega del dinero.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

