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María vive un incómodo momento en su trabajo tras un malentendido con un vestido quemado

Miriam Patricia, la patrona de María, quedó muy brava con ella y su compañera por lo ocurrido con el vestido, pues no entiende cómo habían permitido que uno de sus favoritos se dañara.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

María vive un incómodo momento en su trabajo tras un malentendido de un vestido quemado

Miriam Patricia, la patrona de María, quedó muy brava con ella y su compañera por lo ocurrido con el vestido, pues no entiende cómo habían permitido que uno de sus favoritos se dañara.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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