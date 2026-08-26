Así luce la niña de 'Alas Rotas' casi 10 años después: conoce a la actriz que hizo de Aysun

El pasado 24 de agosto, Caracol Televisión estrenó ‘Alas Rotas’, una novela turca que narra la historia de Nefise, una mujer que busca sacar adelante a sus hijos después de la muerte de su esposo. La producción cuenta con la participación de un elenco turco, entre ellos Deniz Bolışık, quien interpreta a Nefise, y Fatih Al, encargado de dar vida a Muzaffer.

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Asimismo, la historia presenta a los cuatro hijos de la protagonista, entre ellos Aysun, la menor de la familia. Este personaje fue interpretado por la actriz Eliz Neşe Çağın, quien formó parte de la producción cuando todavía era una niña.

‘Alas Rotas’ fue emitida originalmente en Turquía entre 2017 y 2018. Por esta razón, han pasado aproximadamente diez años desde que se realizó la producción y, durante este tiempo, la actriz que interpretó a Aysun ha cambiado.

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Cómo se ve la actriz que hizo de Aysun en 'Alas Rotas' hoy en día

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Actualmente, Eliz Neşe Çağın ya es toda una joven y mantiene una presencia en redes sociales, donde cuenta con casi dos mil seguidores. A través de estas plataformas, comparte algunos aspectos de su vida diaria y publicaciones relacionadas con sus actividades.

A diferencia de otras figuras que alcanzaron reconocimiento desde su infancia, la actriz mantiene una vida más reservada; sin embargo, mantiene vinculada a la industria, pues en su perfil se ve cuál es la agencia que se encarga de ponerla en contacto con diferentes producciones.

A pesar de que han pasado los años, su participación en ‘Alas Rotas’ continúa siendo recordada por quienes siguieron la historia durante su emisión original.

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Además, en sus redes sociales es posible encontrar comentarios de personas que todavía recuerdan su interpretación como Aysun, personaje que marcó una etapa de su carrera durante su infancia. De esta manera, el estreno de la producción en Colombia también ha permitido que algunos televidentes vuelvan a conocer a los personajes que hicieron parte de la historia.

"Maravillosa actriz, felicidades princesa", "Dios mío, cómo ha pasado el tiempo. Está grandísima", "Desde pequeña mostrando su talento. Qué grande que eres", son algunos de los mensajes que le han dejado los usuarios de Internet en sus publicaciones.

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