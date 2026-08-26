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Quién es la actriz que hizo de Aysun en 'Alas Rotas' y cómo luce actualmente - CaracolTV

Eliz Neşe Çağın fue la encargada de darle vida a la hija menor de Nefise en la exitosa novela turca. Esto ha pasado con la actriz que interpretó al personaje luego de que se lanzara la producción.

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Así luce la niña de 'Alas Rotas' casi 10 años después: conoce a la actriz que hizo de Aysun

Eliz Neşe Çağın fue la encargada de darle vida a la hija menor de Nefise en la exitosa novela turca. Esto ha pasado con la actriz que interpretó al personaje luego de que se lanzara la producción.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Cómo luce hoy en día la niña de 'Alas Rotas'.
Cómo luce hoy en día la niña de 'Alas Rotas'.
Foto: Caracol Televisión/ Prensa Caracol Televisión.