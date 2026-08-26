Por qué Tini Stoessel enfrenta disputa con su padre por el manejo de su patrimonio

La actriz y cantante Martina Stoessel, recordada poc canciones como 'Cupido' y 'Miénteme', se encuentra en una delicada situación familiar, luego de que se conociera la disputa que enfrenta con su papá, Alejandro Stoessel, por su patrimonio. Fue el diario La Nación el encargado de anunciar que la joven prescindió de la representación artística de su padre.

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De acuerdo con medios argentinos, luego de que desvinculara a su progenitor de sus actividades laborales, se realizó un proceso de revisión contable y legal para inspeccionar los activos e ingresos que tuvo la artista a lo largo de los 15 años en que su padre estuvo a cargo de su representación.

Al parecer, la argentina no contaría con participación ni control sobre las empresas que se encargan de administrar los ingresos que ha tenido a lo largo de su trayectoria en la industria, los cuales están divididos entre sus canciones, su imagen, los conciertos que ha ofrecido o los contratos que ha logrado con diferentes marcas.

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El proceso se habría llevado a cabo luego de que Stoessel se percatara de que había restricciones con sus tarjetas de crédito (según HOLA) y de que tuviese desencuentros relacionados con su acuerdo prenupcial. Esto hizo que solicitara la ayuda de un equipo externo para evaluar su realidad financiera y el estado de sus cuentas.





Según la periodista Noelia Antonelli, de Telefé, la artista tendría un cupo límite mensual en sus tarjetas de poco más de 15 millones de pesos; sin embargo, estas son manejadas directamente por su entorno familiar.

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Por su parte, el comunicador Gustavo Méndez, de Canal Trece, apuntó que la relación de la cantante y su papá podría ser "nula" tras lo sucedido.

Quién es el papá de Tini Stoessel

Alejandro Stoessel es un famoso productor y director de televisión nacido el 26 de noviembre de 1957 en Buenos Aires, Argentina. Fue el encargado de llevar a la cantante a 'Violetta', la serie que años después se convertiría en su trampolín para darse a conocer en Argentina y el mundo entero.

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Recientemente, el hombre se convirtió en noticia debido a que se conoció que estuvo recluido en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por un dolor en el pecho; sin embargo, logró salir en mejor estado.