"Es lo más lindo que me pasó en la vida": Tini Stoessel sobre el concierto de Coldplay

Tini Stoessel fue la invitada sorpresa para el show número 59 de la banda británica, Coldplay en medio de su gira 'Music of the Spheres'. La presentación se realizó el martes 1 de noviembre en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.

Junto a Chris Martin, "La Triple T" subió al escenario para interpretar 'Let somebody go'; el vocalista de la agrupación estuvo junto al piano mientras que la cantante argentina tuvo una emotiva interacción con el público que ovacionó su participación.

Para el momento en que la cantante interpretó su canción, 'Carne y hueso' los asistentes la acompañaron al ritmo de la suave melodía, dejando claro el amor y orgullo que sienten por el éxito en la carrera musical de la cantante argentina.

Al terminar su participación, el británico, Chris Martin le agradeció a Tini y expresó: "Estuviste perfecta, realmente increíble". Con una alegría inmensa ella le respondió: "Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor".

Los fans de la intérprete de canciones como 'Miénteme' y 'Consejo de amor' han viralizado en redes sociales su participación en el concierto, demostrando total apoyo a la estrella del pop latino como se le ha considerado actualmente.

"Te amamos mucho, estamos tan orgullosos de tus logros❤️", "Absolutamente todo te lo mereces, sos una reina, te amo con todo de mi la rompiste", "Eres inmensa, mereces todo en este mundo", "Que lindo ver todo lo que estás logrando a lo largo de estos 10 años juntas. Te amo muchisimo 😍", "Cada dia mas feliz por vos triple, te mereces esto y mucho más": expresaron algunos seguidores.

Actualmente Tini Stoessel está presentando sus shows por Latinoamérica con su 'Tini tour 2022'. El pasado 25 de agosto la actriz y cantante se presentó en el Movistar Arena de Bogotá en el marco de dicha gira. Chile y Uruguay han sido los recientes escenarios que ha pisado "La Triple T" con espectáculos cargados de luces, bailarines y mucho color.

TINI presentándose junto a Coldplay en el Monumental para más de 60 mil personaspic.twitter.com/BEyef83FHF — TINI NEWS (@TINlnews) November 2, 2022