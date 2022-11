Mueven concierto de Harry Styles en Bogotá: no será en el Parque Salitre, sino en el Coliseo Live

Luego de que miles de fanáticos pidieran a los organizadores cambiar el lugar donde se llevará a cabo el concierto de Harry Styles en Bogotá el próximo 27 de noviembre, se dio a conocer este miércoles 2 de noviembre que el evento no se realizará en el Parque Salitre, como se había establecido, sino que será en el Coliseo Live, el mismo que recibió al puertorriqueño Daddy Yankee y su telonero Llane.

La noticia fue confirmada por Ocesa, la empresa responsable del concierto, a través de un comunicado oficial que publicaron en su cuenta de Twitter:

"Las localidades adquiridas serán reubicadas en el Coliseo Live y los actuales poseedores de entradas recibirán una asignación actualizada de las mismas por correo electrónico a través de @TuBoletaNews dentro de los siguientes días.

"Las localidades adquiridas serán reubicadas en el Coliseo Live y los actuales poseedores de entradas recibirán una asignación actualizada de las mismas por correo electrónico dentro de los siguientes días", señaló la empresa en redes sociales.

De acuerdo con esta información, las personas que ya habían comprado sus boletas serán reubicadas en todo el espacio, de manera que quienes estaban en Platino ocuparán el espacio de Platea y General en las Graderías del Coliseo Live. Por el momento se conoce que los encargados se comunicarán desde este 2 de noviembre con los aficionados para ultimar detalles sobre el cambio.

Cabe resaltar que la polémica se originó principalmente por los problemas logísticos que se presentaron durante en concierto de Dua Lipa a mediados de septiembre, pues los asistentes se quejaron no solo de que en las localidades más apartadas del concierto no se podía disfrutar del espectáculo, sino también de que algunas personas que no compraron boleta y estaban afuera del recinto pudieron deleitarse con sus canciones.