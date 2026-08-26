Silvestre Dangond compartió conmovedor mensaje tras la muerte de su amigo de Fabio Torres

La industria musical vallenata vivió el pasado 24 de agosto la muerte de un Fabio Torres, conocido entre varios artistas como 'El Rector'. El hecho tuvo lugar en Valledupar, Cesar, y, aunque varios exponentes del género se pronunciaron en las plataformas digitales y le expresaron sus sentidas condolencias a sus seres queridos, muchos estaban esperando una reacción de Silvestre Dangond.

Mira también: Silvestre Dangond mostró en concierto mensaje que Ómar Geles le envió días antes de morir



Mensaje de Silvestre Dangond a Fabio Torres tras su fallecimiento

En horas de la tarde de este 26 de agosto, el intérprete de temas como 'Cásate conmigo', 'Ya no me duele más' y 'La vallenata' apareció en su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse al respecto. En su feed, compartió una galería de fotos junto a su amigo, recordando así los mejores momentos que vivieron juntos.

Publicidad

"Adiós querido amigo, adiós.👋🏽Agradecido con el tiempo vivido, brindado y aprendido", escribió en la citada red social.



Una de las imágenes más llamativas es la primera, pues muestra que sostenían una amistad desde hace varios años, cuando ambos estaban formando su carrera dentro de la industria del entretenimiento. Dentro de las reacciones más destacadas se encuentra la de Ana del Castillo y Jean Carlos Centeno, quienes también se mostraron afectados con la noticia.

Publicidad

Es necesario mencionar que Torres desarrolló una sólida carrera en el mundo de la publicidad, la producción de eventos y el desarrollo de proyectos en la industria musical vallenata. Fue fundador de Zona Creativa y trabajó de la mano de grandes exponentes de este género,

Mira también: Feid sorprendió en concierto de Silvestre Dangond con camiseta que compró en la calle

De acuerdo con la información expuesta por El Pilón, en 2002 empezó a trabajar de la mano de Silvestre Dangond, creando una sólida relación laboral y personal.

Diferentes usuarios de Internet han reaccionado a la noticia, deseándole paz en su tumba y extendiéndole mensajes de condolencias a toda la familia: "Silvestre mucha fortaleza para ti y para todos los seres queridos de Fabio en este momento tan doloroso. Una partida tan repentina deja un vacío difícil de explicar, pero quedan los recuerdos, la amistad y todo lo vivido juntos. Que Dios les dé consuelo, paz y fuerzas para sobrellevar esta pérdida. Un abrazo grande 🙏", "Grandísimo poder de Dios. Solo Dios sabe los designios de la vida 😢", "Amistades eternas", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Publicidad

Mira también: Silvestre Dangond habla de su propia muerte: algo cambió dentro de él