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Qué dijo Silvestre Dangond luego de la muerte de su amigo Fabio Torres- CaracolTV

El intérprete de 'Las locuras mías' y 'Niégame tres veces' se pronunció sobre el fallecimiento de su amigo un par de días después del deceso. Esto publicó en su cuenta de Instagram.

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Silvestre Dangond compartió conmovedor mensaje tras la muerte de su amigo de Fabio Torres

El intérprete de 'Las locuras mías' y 'Niégame tres veces' se pronunció sobre el fallecimiento de su amigo un par de días después del deceso. Esto publicó en su cuenta de Instagram.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Silvestre Dangond se pronunció sobre la muerte de su amigo Fabio Torres.
Silvestre Dangond se pronunció sobre la muerte de su amigo Fabio Torres.
Foto: GettyImages.