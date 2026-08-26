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Murió Tim Curry, actor de 'Mi pobre angelito' e 'It', a los 80 años- CaracolTV

Medios internacionales confirmaron la noticia de su fallecimiento este miércoles 26 de agosto, a pesar de que los hechos ocurrieron la noche anterior.

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Murió querido actor de 'Mi pobre angelito' a los 80 años; esto se sabe hasta el momento

Medios internacionales confirmaron la noticia de su fallecimiento este miércoles 26 de agosto, a pesar de que los hechos ocurrieron la noche anterior.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió Tim Curry, actor de 'Mi pobre angelito', a los 80 años.
Murió Tim Curry, actor de 'Mi pobre angelito', a los 80 años.
Foto: 20th Century Fox y 'Mi pobre angelito'.