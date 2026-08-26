Murió querido actor de 'Mi pobre angelito' a los 80 años; esto se sabe hasta el momento

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Tim Curry, el actor y comediante recordado por su participación en películas como 'It', 'El juego de la sospecha', 'El show de terror de Rocky', entre otros éxitos de la pantalla grande.

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La noticia fue confirmada este 26 de agosto por Variety y TMZ a través de sus cuentas oficiales, señalando que los hechos ocurrieron en la noche del 25 de agosto, cuando las autoridades lo atendieron sobre las 11:23 p. m. en Los Ángeles, California, Estado Unidos.

Tim Curry, the legendary film and TV actor has died at 80 💔🕊️ https://t.co/hK41OcFil5 pic.twitter.com/cthoAGTO5i — TMZ (@TMZ) August 26, 2026

Es necesario mencionar que, a pesar de que todavía no se conocen las razones exactas de su deceso, se sabe que el actor había presentado un declive en su salud derivado de un accidente cerebrovascular que tuvo hace varios años.

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Quién era Tim Curry, actor de 'Mi pobre angelito'



Era un actor nacido el 19 de abril de 1946 en Reino Unido. Desde muy joven incursionó en la industria de la cultura y el entretenimiento, pues se involucró en el teatro al hacer 'The Rocky Horror', en la que volvería a participar tiempo después, pero esta vez en el cine.

Uno de sus papeles más recordados es el del icónico payaso Pennywise en la versión de 'It' para la pantalla chica, generando gran recordación en toda una generación.

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Otras de sus películas más destacadas son 'La casa de Octubre Rojo' y 'Mi pobre angelito 2' (1992), donde tuvo la oportunidad de compartir set de grabación con figuras de la talla de Macaulay Culkin, Saniel Stern, Joe Pesci, entre otros ídolos de las películas infantiles.

Tras conocerse la noticia de su deceso, diferentes fanáticos y usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para recordar sus mejores años en la industria y extenderle mensajes de condolencias a sus seres queridos.

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"Que descanse en paz el mejor villano de 'Command and Conquer'", "Es mi payaso favorito sin lugar a dudas", "Todavía me hace reír a carcajadas", "Solo es otro día perdiendo parte de nuestra infancia", "¿por qué se están leyendo nuestras leyendas este mes?", "Descansen en paz. Hicieron del cine algo digno de ver", "Justo en mi niño interior", son algunos de los mensajes que se destacan en redes sociales.