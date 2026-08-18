Murió Juan Tamariz, reconocido mago que conquistó el ‘Festival Internacional del Humor’

El mundo de la magia está de luto. Juan Tamariz, uno de los ilusionistas más reconocidos de España y referente mundial de la cartomagia, murió este martes 18 de agosto a los 83 años en el hospital Clínico San Carlos de Madrid Madrid.

La noticia fue confirmada por su hija, Ana Tamariz, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a su padre y destacar el legado que dejó en el mundo del ilusionismo.



“Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos. Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros”, escribió la hija del artista, quien también se dedica a la magia y el ilusionismo.

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Tamariz fue reconocido durante décadas por su particular manera de hacer magia, en la que combinaba los trucos de cartas con humor, improvisación y una cercana interacción con el público. Su característica chistera, su cabello largo, sus gafas y el famoso gesto.



¿De qué murió el mago Juan Tamariz?

Según prensa internacional, el artista estuvo acompañado por sus hijos durante sus últimos momentos. Su familia confirmó que falleció por causas naturales, mientras dormía y en paz, sin sufrir.

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Juan Tamariz y su paso por el ‘Festival Internacional del Humor’

El reconocido mago también dejó una huella especial en Colombia gracias a sus apariciones en el ‘Festival Internacional del Humor’, espacio en el que presentó algunos de sus reconocidos números de magia y conquistó a los televidentes con su particular estilo.

¿Quién era Juan Tamariz?

Juan Manuel Tamariz Martel Negrón nació en Madrid el 18 de octubre de 1942. Desde muy joven quedó fascinado por la magia y comenzó a formarse en el mundo del ilusionismo. Aunque estudió Ciencias Físicas y también se interesó por el cine, finalmente dedicó su vida a la magia.

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Su consagración internacional llegó en 1973, cuando obtuvo el primer premio mundial de cartomagia en el Congreso Mundial de Magia celebrado en París. Este reconocimiento lo convirtió en una figura de referencia para los amantes de la magia alrededor del mundo.