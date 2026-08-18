Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
El Juego de mi Destino
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

Murió Juan Tamariz, reconocido mago que conquistó el ‘Festival Internacional del Humor’ - CaracolTV

El reconocido mago de cartas, Juan Tamariz falleció durante la madrugada de este martes 18 de agosto en Madrid a los 83 años.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió Juan Tamariz, reconocido mago que conquistó el ‘Festival Internacional del Humor’

El reconocido mago de cartas, Juan Tamariz falleció durante la madrugada de este martes 18 de agosto en Madrid a los 83 años.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Murió Juan Tamariz
Foto: Getty Images