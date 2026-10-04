‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 se presentó en 2023, pero no pasó: así fue su audición

El imitador de Vicentico, que es hijo de una exparticipante de ‘La Voz Senior’, ya había estado frente al jurado de ‘Yo Me Llamo’ en 2023, pero en aquella oportunidad no consiguió avanzar en la competencia, pues exageró con su ‘look’ y el ronquido característico de la voz del argentino.

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El imitador explicó en ‘Día a Día’ que durante años se ha dedicado a la música y que también es saxofonista. Antes de asumir el reto de ‘Yo Me Llamo’, había trabajado con bandas tributo y como segunda voz, acercándose cada vez más al universo musical de Los Fabulosos Cadillacs.

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Pero, según contó, hubo un momento clave para entender cómo debía abordar a Vicentico: no desde la imitación, sino desde la interpretación. “Para mí no es imitación, es interpretación como actor”, explicó.

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Según su relato, una conversación con su mamá también fue determinante para tomar esa decisión. Ella le recordó que era actor y lo motivó a interpretar al artista desde esa perspectiva.





El participante contó que volver a ‘Yo Me Llamo’ significó enfrentarse nuevamente a un reto que ya había vivido. Sin embargo, esta vez llegó con una preparación diferente y con una nueva manera de entender al personaje que interpreta.

Su regreso tuvo un significado especial, pues la canción con la que había audicionado años atrás (‘Vasos vacíos’) fue la que lo llevó a ser el mejor de la noche de la temporada 2026, y con la que consiguió 5 millones de pesos.

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Cómo fue la audición de ‘Vicentico’ en ‘Yo Me Llamo’ 2023

En ese momento, el intérprete apareció con la misma peluca que utilizó para su adición de 2026, pero mucho menos pulida. Justamente, eso fue uno de los aspectos que le impidieron avanzar, pues para los jurados parecía más una caricatura.

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Pese a no avanzar, recibió los comentarios de los jueces con mucho respeto y halagó a Amparo Grisales, razón por la que ella le dio un beso y un abrazo fraternal, con el que el exparticipante se fue más que dichoso.