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Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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Cómo lucía ‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’ en 2023 cuando se presentó y no pasó

El imitador de 'Vicentico' en 'Yo Me Llamo' 2026, programa de Caracol, quiso participar hace tres años, pero su presentación no fue convincente para el jurado, y no pasó. Así lucía.

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‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 se presentó en 2023, pero no pasó: así fue su audición

Leopardo Marmolejo, el imitador del artista argentino en el programa de Caracol, quiso participar hace tres años, pero su presentación no fue convincente para el jurado, y no pasó.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026
‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026
Foto: Caracol TV