Los televidentes de Caracol Televisión deberán tener en cuenta algunos cambios en la programación de este martes 17 de noviembre, por el partido amistoso entre la Selección Colombia y Chile, que se jugará en el estadio Nacional de Santiago y tendrá transmisión por Gol Caracol.

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El compromiso deportivo ocupará parte de la franja de la tarde-noche, aunque programas como ‘Yo Me Llamo’, ‘En Qué Lío Me Metí’ y ‘Rafael Orozco, el ídolo’ mantendrán sus horarios habituales. Es decir, el concurso de imitación se transmitirá apenas termine el partido.

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Qué cambia en la programación de Caracol por partido de Chile vs. Colombia

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La principal novedad es que ‘Destinos Cruzados’, novela turca de Caracol, y la edición principal de Noticias Caracol cederán sus espacios para que los televidentes puedan disfrutar de todas las emociones del juego.



Es decir, los colombianos podrán conectarse desde las 5:30 de la tarde con toda la previa del partido y a las 6:00 de la tarde podrán seguir el encuentro entre la ‘Tricolor’ y ‘La Roja’. Posteriormente, podrán conectarse con ‘Yo Me Llamo’ y continuar con la programación habitual del canal Caracol.

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El partido corresponde a la última fecha Fifa del año para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. En la anterior, el equipo cafetero también enfrentó al conjunto chileno, pero en Cali. El juego recaudó fondos para seguir ayudando a la reconstrucción de la capital Vallecaucana, que quedó muy afectada por el terremoto del 10 de agosto.