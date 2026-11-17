Tras coronarse como Señorita Colombia 2026-2027 en Cartagena, Verónica Hernández Gómez no solo se lleva el título nacional y el pase a participar en Miss International. La joven paisa recibirá varios premios y beneficios a lo largo de su año de reinado.

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Estos son los premios que recibió Verónica Hernández tras ganar Señorita Colombia

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La noche del 16 de noviembre marcó un antes y un después en la vida de Verónica Hernández. Tras convertirse en la ganadora de la edición 72 del Concurso Nacional de Belleza, la modelo paisa recibió un completo paquete de premios y beneficios que la acompañarán durante su año de reinado.

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Entre los reconocimientos se encuentran el cetro y la corona oficial, un exclusivo anillo de alta joyería y un reloj de lujo. Además, será huésped de honor en Cartagena en una reconocida cadena hotelera y contará con todas las telas necesarias para la elaboración de sus vestuarios durante su año de reinado.





La ganadora también recibirá un ajuar completo de la más reciente colección de la diseñadora Gabi Arenas. En el ámbito académico, tendrá una beca del 100 % para cursar su primer semestre de posgrado en el Politécnico Grancolombiano y otra oportunidad de formación de posgrado en la Universidad Minuto de Dios.

A estos beneficios se suman el vestuario y la preparación integral que la organización del certamen y sus aliados comerciales brindan para cubrir sus desplazamientos por el país y el desarrollo de sus obras sociales. Por su parte, las cinco finalistas del concurso también recibirán un beneficio: un año de medicina prepagada.

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¿Quién es Verónica Hernández Gómez, la nueva Señorita Colombia 2026?

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Verónica Hernández Gómez es una modelo profesional de 25 años nacida en Medellín, Antioquia. Tiene formación académica en Mercadeo y Publicidad y se coronó como Señorita Colombia 2026-2027 el lunes 16 de noviembre de 2026 en el Auditorio Getsemaní, Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, entregándole a su departamento la octava corona en la historia del Concurso Nacional de Belleza.

¿A qué concurso internacional irá Verónica Hernández?

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Como ganadora de la edición 72 del Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, Verónica Hernández Gómez obtuvo el derecho oficial de representar a Colombia en el certamen Miss International, prestigioso concurso de belleza con sede en Japón al que asiste la soberana nacional desde 2023.

¿Cómo quedó el cuadro de honor de Señorita Colombia 2026-2027?

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Tras la velada de elección y coronación conducida por Carolina Cruz y Andrea Tovar, el jurado eligió a Verónica Hernández (Antioquia) como reina, seguida por Sara Lizeth Obregón Cortés (Buenaventura) como Virreina Nacional, Valentina Duque Estrada (Valle del Cauca) como Primera Princesa, Lucero Zuluaga Rubiano (Huila) como Segunda Princesa y Etty Adriana Urresti Rivas (Cauca) como Tercera Princesa.