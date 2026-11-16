La elección y coronación de Señorita Colombia 2026 se convierte en uno de los temas de conversación entre los espectadores, quienes siguen de cerca cada detalle del certamen. La ceremonia, que reúne la belleza, el talento y la elegancia de las candidatas, despierta diferentes opiniones entre quienes están pendientes de conocer todos los detalles del reinado.

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A través de las redes sociales, los cibernautas no han dudado en compartir sus reacciones frente a los momentos más comentados de la velada. Entre publicaciones, comentarios y memes, los usuarios expresan sus opiniones sobre la elección, la coronación y los acontecimientos que marcan esta edición del concurso.

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Como suele ocurrir con este tipo de eventos, las plataformas digitales se convierten en un espacio para el humor, las críticas y las opiniones de los espectadores.

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Nosotros viendo ese escenario, es iluminación, esa música, ese logo en todo el centro DIOS MIO #ConcursoNacionalDeBelleza #SeñoritaColombia pic.twitter.com/ez7n4PxII4 — Rafael (@raphaelgalanc) November 17, 2026

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La Señorita Riohacha es de las pocas que se ve 100% natural. Qué belleza tan fresca y espontánea. Hermosa.#ConcursoNacionalDeBelleza pic.twitter.com/OIxPgmjBwI — LatamBuzz (@LatamBuzz) November 17, 2026

Pues la producción del #Concursonacionaldebelleza mucho mejor que la de Mireya en el MUC, pero esto está más aburrido que cualquier vaina pic.twitter.com/1mZlKfrfBA — Feli ☁️ (@feliperamiirez) November 17, 2026