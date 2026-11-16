Cartagena de Indias vuelve a ser el epicentro de la belleza nacional al recibir a 26 candidatas de diferentes regiones del país, quienes llegan con la ilusión de conquistar la corona de Señorita Colombia. En la edición número 72 del certamen, todo está listo para una noche en la que el talento, la elegancia y la preparación serán protagonistas.

Conoce todos los detalles de la elección y coronación conectándote con nuestro cubrimiento del reinado aquí.



Publicidad

Las 26 candidatas al título de Señorita Colombia protagonizaron el opening de la velada, en el que cada una presentó brevemente el departamento que representa. Posteriormente, el alcalde mayor de Cartagena dedicó unas palabras al legado y la trayectoria del Concurso Nacional de Belleza. La jornada también estuvo acompañada de una muestra cultural en la que la danza y la música se convirtieron en protagonistas.



Carolina Cruz y la exseñorita Colombia Andrea Tovar conducen la velada. Durante la apertura, destacaron la historia de Cartagena y el legado del certamen. Luego anunciaron el esperado desfile en traje de gala.



Las 26 candidatas al titulo de Señorita Colombia engalanan la pasarela con sus trajes de noche, en uno de los momentos más esperados de la velada. Diseños llenos de elegancia, sofisticación y detalles que resaltan su personalidad y estilo se roban las miradas del público y del jurado.