Presentadora de Noticias Caracol está embarazada otra vez: su esposo trabajó en el canal

Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, volverá a ser mamá junto a su esposo, José Miguel Polanco Ortiz, quien también trabajó en el noticiero. Ambos compartieron una publicación en Instagram en la que anunciaron que están felices y preparados para recibir a un nuevo integrante en su familia.

Mira también: Periodista se va de Noticias Caracol tras 35 años de trabajo: emotiva despedida en vivo



Quién es la presentadora de Noticias Caracol que está embarazada

Publicidad

En el video se ve que la pareja recibió la noticia durante unas vacaciones en la playa. Allí mostraron el resultado de la prueba de embarazo y, al compartirlo con su hijo, el pequeño no pudo contener las lágrimas de felicidad.

Publicidad

“Dios ha mostrado su favor… Un nuevo capítulo llamado: VIDA. ¡Bienvenid@ a casa!”, fue el mensaje que acompañó la publicación.





Además, según lo compartido en el video, el bebé de Catalina Gómez nacería en mayo de 2027. La noticia generó numerosas reacciones y mensajes de felicitación por parte de colegas y amigos, quienes les expresaron sus buenos deseos a través de los comentarios.

¿Quién es el esposo de Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol?

José Miguel Polanco es comunicador social y trabajó en Caracol Televisión entre noviembre de 2017 y junio de 2024. Durante ese tiempo hizo parte de ‘Noticias Caracol’ y Blu Radio, donde se desempeñó como periodista político y posteriormente como presentador de noticias.

Publicidad

Después de su paso por el canal, continuó su carrera profesional en otras entidades y empresas. Se desempeñó como asesor de comunicaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Concejo de Bogotá y Cheaf.

Cómo se enamoraron Catalina Vargas y José Miguel Polanco

En septiembre de 2025, Catalina Vargas contó en ‘La Red’ cómo comenzó su relación con José Miguel. La presentadora recordó que, después de convertirse en mamá, inicialmente estaba negada a la posibilidad de encontrar una nueva pareja, pues su prioridad era su hijo y había cerrado la puerta al amor.

Publicidad

“Ese capítulo sí lo había cerrado”, aseguró. Cuando comenzó a trabajar en el noticiero, su único foco era su bebé. Sin embargo, poco a poco, un compañero empezó a acercarse e intentar conquistarla. Aunque al principio no quería darle una oportunidad, con el tiempo las cosas cambiaron.

“Realmente no me gustaba nadie. Me invitaban a salir y sacaba cualquier excusa hasta que apareció Cupido en pandemia”, recordó.

Publicidad

Según contó, a Catalina le correspondió compartir puesto de trabajo con José Miguel y, con el tiempo, se hicieron muy buenos amigos. Sin embargo, comenzó a notar algunos detalles que llamaron su atención, como las chocolatinas que aparecían en su escritorio. Aunque al principio no entendía qué estaba pasando, posteriormente él le manifestó su interés y ella le dejó claro que no estaba buscando una relación.

Mira también: Conoce a la presentadora de Noticias Caracol que se despidió de los sets y brilla como cantante

Publicidad

Con el paso del tiempo, la amistad se convirtió en amor y, finalmente, en 2022, la pareja llegó al altar. Ahora, Catalina y José Miguel se preparan para recibir a su segundo hijo y ampliar su familia.