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Quién es la presentadora de Noticias Caracol que está embarazada: su esposo trabajó en el canal

Se trata de Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales. Su esposo también hizo parte del informativo en años anteriores.

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Presentadora de Noticias Caracol está embarazada otra vez: su esposo trabajó en el canal

Se trata de Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales. Su esposo también hizo parte del informativo en años anteriores.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Presentadora de Noticias Caracol está embarazada.
Presentadora de Noticias Caracol está embarazada.
Foto: Instagram @catavargasperiodista