Este sería la ganadora del Concurso Nacional de Belleza, según un experto: dio su top 5

De cara a la recta final de la edición número 92 del Concurso Nacional de Belleza (CNB), las apuestas por conocer a la sucesora de Catalina Duque Abréu están más reñidas que nunca. En una entrevista para Caracol Televisión, el periodista y experto en certámenes de belleza Daniel Montañez aseguró que el concurso vive un momento de alta competitividad sin una favorita absoluta, aunque destacó que este año podrían brillar territorios que históricamente no han conquistado la corona nacional.

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Tras evaluar el desempeño de las 26 aspirantes, desde su paso por Ibagué hasta los eventos en Cartagena, Montañez se la jugó y nombró su Corte Real definitiva, dejando en el primer lugar a Señorita Buenaventura, Sara Lizeth Obregón, quien recientemente fue elegida Capitana de la Armada Nacional por aplausos.

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Además, conformó lo que cree que será el resto del top 5 de cara a la coronación: de virreina nacional nombró a la candidata del Huila, de primera princesa a la Señorita Antioquia, de segunda princesa, al Valle, y de tercera, a Norte de Santander.

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"Yo creo que es momento de que el Concurso Nacional de Belleza rompa paradigmas, atrape al país y que mujeres que no se ven tan representadas de manera tradicional se vean reflejadas este año. Mi apuesta es la Señorita Buenaventura como próxima Señorita Colombia", afirmó Montañez.

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Sobre la representante ganadora, el experto subrayó que su perfil como estudiante de sociología, su experiencia previa como Reina Nacional del Turismo y su arrollador carisma conectan de forma genuina con las realidades sociales del país.

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Quiénes serían las seminifinalistas del Concurso Nacional de Belleza

Antes de revelar a sus cinco finalistas, el analista seleccionó a las 10 mujeres que, por proyección, pasarela e impacto digital, tienen los mayores argumentos para avanzar en la velada final. Además de las integrantes mencionadas, Montañez incluyó en su listado de favoritas a Cartagena, Tolima, Región Pacífica y Región Caribe.

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Montañez destacó que la representante local, Señorita Cartagena, llega con el respaldo de su público y la experiencia de haber participado en el Reinado de la Independencia. Asimismo, resaltó el papel de Tolima, departamento que sirvió como anfitrión en Ibagué durante el desfile en traje artesanal, y elogió la versatilidad de Región Pacífica, quien ha llamado la atención en pasarela alternando su cabello corto natural con extensiones, así como el respaldo histórico del comité que prepara a Región Caribe.

De igual forma, advirtió que el panorama podría dar un giro en las últimas jornadas previas a la coronación: "Todavía no han pasado desfiles determinantes. Cuando las veamos en traje de baño y en la prueba de Señorita Elegancia, este medidor puede cambiar; esto es una visión preliminar".

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Por qué la Señorita Colombia no va a Miss Universo

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Más allá de las medidas o el impacto en pasarela, Montañez enfatizó que el Concurso Nacional de Belleza mantiene una identidad propia frente a otros certámenes internacionales. El especialista aclaró una de las dudas más frecuentes entre los seguidores en redes sociales: la ganadora de Cartagena no representará al país en Miss Universo.

Esto se debe a que la alianza comercial que permitía al CNB enviar a su soberana al certamen universal finalizó hace unos años, siendo Gabriela Tafur la última Señorita Colombia en ejercicio en acudir a esa cita, por lo que hoy el título nacional se enfoca en su misión social y en otros compromisos internacionales tradicionales de la organización. Mientras que la representante colombiana que acude al llamado de Miss Universo se selecciona en un proceso específico para ese certamen.