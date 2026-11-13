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Quién ganaría el Concurso Nacional de belleza: top 5 del reinado según experto

El periodista y preparador de reinas Daniel Montañés analizó el nivel de las 26 candidatas dio su veredicto: te contamos todos los detalles y nombres de las candidatas rumbo a Cartagena.

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Este sería la ganadora del Concurso Nacional de Belleza, según un experto: dio su top 5

A puertas de la velada de elección y coronación en Cartagena, el periodista y preparador de reinas Daniel Montañez analizó el nivel de las 26 candidatas y se atrevió a dar su veredicto.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daniel Montañez experto en concursos de belleza
Experto dio sus predicciones para el Concurso Nacional de Belleza
Foto: Caracol Televisión