Aria Vega gana su primer Grammy en la categoría 'Mejor nuevo artista'

Aria Vega, cuyo nombre de pila es Mariana Padilla, es la artista colombiana originaria de Barranquilla que levantó su primer gramófono dorado en la categoría de Mejor Nuevo Artista durante la 27.ª entrega de los Latin Grammy.

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La cantante, cariñosamente apodada como 'La Nena de Quilla', logró sobreponerse en una disputada nómina de talentos internacionales gracias a una propuesta rompedora que fusiona pop, música urbana y elementos autóctonos del Caribe.

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El reconocimiento otorgado por la Academia Latina de la Grabación consagra varios años de autogestión y firmeza creativa. Tras escuchar su nombre, la barranquillera subió al escenario del MGM Grand Garden Arena profundamente emocionada para recibir uno de los trofeos más cotizados de la velada.

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Qué dijo Aria Vega al ganar su primer Latin Grammy

"Estar aquí recibiendo este reconocimiento es un sueño. Yo soy una mujer de Barranquilla, Colombia, un país lleno de talento, pero sin industria musical. El que yo esté aquí con este gramófono en la mano significa que los sueños no conocen de territorio ni de miedo", expresó la artista con el galardón en la mano.

En entrevistas previas entregadas a medios internacionales, la cantante había recordado la influencia de su entorno familiar, destacando que su nombre artístico fue inspirado por su abuela materna, quien padece Alzheimer, pero sigue siendo su faro de fortaleza en las pasarelas e hitos profesionales, según LA Times.

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Qué es el 'Costeñita Core', el estilo que conquistó la industria

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El sonido de Aria Vega se enmarca bajo la etiqueta de 'Costeñita Core', un concepto artístico que integra canciones con ritmos afro, sonoridades del Caribe urbano y referentes líricos de la cotidianidad de su tierra.

En su discografía reciente sobresalen sencillos de gran acogida en plataformas de streaming como 'Costeñita' (junto a DEKKO), 'Agua e' coco' y 'Ay mama (mi tiburón)', sencillos que la llevaron a escalar peldaños en la industria internacional.

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