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Aria Vega fue premiada en los Grammy en la categoría 'Mejor Nuevo Artista'

La cantautora barranquillera Aria Vega hizo historia en Las Vegas al ganar su primer Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista. La creadora del concepto 'Costeñita Core' dedicó su galardón a Colombia.

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Aria Vega gana su primer Grammy en la categoría 'Mejor nuevo artista'

La cantautora barranquillera Aria Vega hizo historia en Las Vegas al ganar su primer Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista. La creadora del concepto 'Costeñita Core' dedicó su galardón a Colombia.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 12 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Aria Vega
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Foto Instagram: @ariavegamusic