🔴 EN VIVO Latin Grammy 2026: descubre a los artistas que ya ganaron

Los Latin Grammy 2026 comienzan a revelar a sus grandes ganadores y la emoción ya se vive en la industria musical. Sigue EN VIVO la transmisión de la ceremonia, conoce quiénes se llevan los primeros premios de la noche y descubre los momentos más destacados de esta importante celebración de la música latina.

Los Latin Grammy se han consolidado como uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical en español y portugués. Estos premios destacan la creatividad, el talento y la trayectoria de artistas, compositores, productores e ingenieros de sonido, además de dar visibilidad internacional a los diferentes géneros y propuestas musicales que representan la diversidad cultural de América Latina, España y otras regiones.



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Más allá de los gramófonos, los Latin Grammy representan una plataforma para impulsar la música latina en el mercado internacional y reconocer el trabajo de quienes hacen posible cada producción. Su relevancia también está en la diversidad de sus categorías, que abarcan géneros como pop, música urbana, rock, salsa, vallenato, bachata, regional mexicano y música brasileña. Además, los ganadores son elegidos mediante la votación de profesionales de la industria, entre ellos intérpretes, compositores, productores e ingenieros de grabación, lo que convierte estos galardones en un reconocimiento entre colegas.