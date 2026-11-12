Cambia programación de Caracol por partido de Selección Colombia: ¿darán ‘Yo Me Llamo’?

Los televidentes podrán disfrutar de la previa, el partido y el análisis del juego desde las 6:30 de la tarde, razón por la que ‘Destinos Cruzados’, novela turca de Caracol, no irá hasta las 7:00 de la noche, sino que terminará media hora antes. Asimismo, Noticias Caracol y ‘En Qué Lío Me Metí’, producción protagonizada por Yuri Vargas y Sebastián Carvajal, cederán su espacio al partido de la Selección Colombia.

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¿Darán ‘Yo Me Llamo’ el viernes 13 de noviembre tras partido de Colombia?

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Sí, ‘Yo Me Llamo’ se transmitirá en su horario habitual, justo después de que termine el juego de la ‘Tricolor’ contra Chile. El programa de imitación regresará con las presentaciones de los dobles adultos, luego de que en los minis se definiera a ‘Whitney Houston’ como la ganadora.

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Posteriormente, los televidentes podrán seguir conectados a la historia de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ y terminar el día bien informados con la última edición de Noticias Caracol.



Convocados a la Selección Colombia para el partido contra Chile en Cali

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El entrenador argentino Néstor Lorenzo eligió una nómina de 26 jugadores, con futbolistas que militan en diferentes ligas del mundo y varias caras nuevas. Entre las novedades se encuentran Devis Vásquez, Juan David Arizala, Nelson Deossa, Camilo Mena y Daniel Mosquera, quienes recibieron el llamado para esta doble jornada. Esta es la lista completa de los convocados:

Arqueros



Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador).

Camilo Vargas – Atlas (México).

Devis Vásquez – AS Roma (Italia).

Defensas



Daniel Muñoz – Nottingham Forest (Inglaterra).

Dávinson Sánchez – Galatasaray (Turquía).

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps (Canadá).

Jhon Lucumí – Juventus (Italia).

Juan Cabal – Juventus (Italia).

Kevin Andrade – Zenit (Rusia).

Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia).

Juan David Arizala – Udinese (Italia).

Volantes



Daniel Arcila – Club León (México).

Gustavo Puerta – Olympiacos (Grecia).

Jhon Arias – Palmeiras (Brasil).

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia).

Jhon Solís – Birmingham City (Inglaterra).

Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra).

Nelson Deossa – Real Betis (España).

Matías Orozco – Castellón (España).

Delanteros



Camilo Durán – Celtic (Escocia).

Luis Suárez – Sporting de Portugal.

Óscar Perea – Club América (México).

Camilo Mena – Korona Kielce (Polonia).

Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia).

Yáser Asprilla – Girona (España).

Óscar Cortés – Huracán (Argentina).

El primer encuentro entre Colombia y Chile se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 7:00 de la noche, mientras que el segundo compromiso será el martes 17 de noviembre, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia. Estos partidos corresponden a la última doble fecha Fifa del año para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.