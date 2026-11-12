Daniela Álvarez publicó fotos de viaje con su ex y una amiga famosa pide que vuelvan

El entretenimiento digital en Colombia volvió a poner los ojos sobre la querida exreina de belleza, modelo y presentadora Daniela Álvarez, luego de que publicara unas fotos en su cuenta de Instagram, en las que se le ve muy cercana a su expareja, el actor y deportista español Lenard Vanderaa. El inesperado registro, en el que ambos disfrutan con gran compliciad y cercanía en México, no tardó en captar la atención de miles de fanáticos en la web.

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La barranquillera declaró en su publicación que él era su ángel: "Gracias por acompañarme en el momento más difícil de mi vida y por seguir siendo, a pesar del tiempo, un ángel para mí en tantas ocasiones".

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La situación escaló rápidamente cuando una de las amigas cercanas de Daniela intervino en la conversación digital con un comentario directo y gracioso que invitaba abiertamente a la expareja a dar el siguiente paso en el altar. Las reacciones no se hicieron esperar, reviviendo una de las historias de amor más recordadas y comentadas de la farándula nacional en los últimos años.

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En la avalancha de reacciones que generó la modelo en su cuenta de Instagram se encontró un inusual comentario que no pasó desapercibido para los seguidores, pues ya cuenta con más de 6.000 'likes' y 100 respuestas. Una de las amistades de la barranquillera, Tatiana Franko, reconocida podcaster y creadora de contenido, propone un "cuorum nacional" para que la pareja regrese y se case.





A pesar de que Tatiana afirma que solo es su opinión, los comentarios de respuesta impulsaron la idea y miles de fanáticos del amor confirmaron que están más que de acuerdo con la reconciliación. Además, el español subió el carrusel como colaboración en su cuenta personal y respondió con un cariñoso comentario que aviva la esperanza de los fans: "Siempre estaré para ti".

Quién es el exnovio de Daniela Álvarez

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Para entender el revuelo actual, puede ser necesario conocer quién es Lenard Vanderaa y la historia de su ruptura. El español se dio a conocer en el país cafetero por su trayectoria en la actuación y el modelaje, y especialmente por convertirse en un pilar fundamental en la vida de la exreina colombiana cuando atravesó un duro proceso médico por una isquemia en 2020 que derivó en la amputación de su pierna izquierda.

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Durante meses, Vanderaa fue catalogado por la propia presentadora como un símbolo de apoyo y amor incondicional. Sin embargo, cinco meses después de la intervención quirúrgica, el actor regresó a su natal España y la pareja confirmó su separación definitiva.

En su momento, el actor fue objetivo de críticas y reclamos en las redes, donde algunos usuarios lo señalaban erróneamente de haber abanonado a la barranquillera por su condición física. No obstante, Daniela se encargó de limpiar el nombre de su exovio tiempo después, reconociendo públicamente su propia vulnerabilidad y la responsabilidad emocional que tuvo en el distanciamiento.

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En una sentida declaración, la exreina aclaró la situación sobre su ruptura: "Lenard jamás me abandonó, nunca me abandonó, nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo".

Tras la reciente publicación y el revuelo mediático provocado por el comentario de su amiga incitándolos a casarse, la expectativa sobre una posible reconciliación formal creció de manera exponencial. Pese a que hace poco fuera aclarado por el mismo actor que se mantienen en contacto como amigos, los seguidores comenzaron a especular si el fuego del pasado había resurgido entre ambos.