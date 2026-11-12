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Daniela Álvarez publicó fotos con su ex Lenard Vanderaa: amiga pide que vuelvan

Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa volvieron a protagonizar rumores sobre su regreso tras compartir juntos en México: te contamos aquí todos los detalles de las fotos y quién es la amiga que pide su reconciliación.

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Daniela Álvarez publicó fotos de viaje con su ex y una amiga famosa pide que vuelvan

Una cariñosa publicación de la modelo junto a su exnovio Lenard Vanderaa desató una ola de reacciones por un pedido inusual de una allegada y la emotiva respuesta del actor en redes.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daniela Álvarez publicó emotivas fotos con su exnovio
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Foto: Instagram @danielaalvareztv