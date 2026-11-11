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Adriana Betancur salió de cirugía y su familia dijo cómo está su salud

La familia de Adriana Betancur publicó un mensaje en redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su evolución médica y, de paso, agradeció por los mensajes de apoyo que ha recibido.

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Adriana Betancur salió de cirugía: su familia compartió u nuevo comunicado sobre su estado

La familia de la presentadora publicó un mensaje en redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su evolución médica y, de paso, agradeció por los mensajes de apoyo que ha recibido.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 11 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Adriana Betancur
Adriana Betancur
Foto: Instagram @adri_betancur03