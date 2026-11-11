Adriana Betancur salió de cirugía: su familia compartió u nuevo comunicado sobre su estado

Los parientes de la presentadora dieron una noticia que trae esperanza para los seguidores de Adriana Betancur, luego de que ella sufriera complicaciones de salud que llevaron a su hospitalización y posterior intubación, según su hermano, Leonardo Betancur.

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Ahora se conoció que la comunicadora social fue sometida a una cirugía que, según el balance de sus allegados, salió favorable, aunque ella todavía se encuentra “delicada” y bajo la supervisión de los especialistas.

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¿Qué dice la familia de Adriana Betancur sobre su salud?

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La publicación también fue una oportunidad para reconocer el respaldo que la presentadora ha recibido de sus seguidores y de las personas que han estado pendientes de su evolución. “Gracias por acompañarla con tanto amor, por sus buenos deseos y por tenerla presente en sus oraciones. No saben lo bonito que es sentir tanto cariño alrededor de ella”, indicaron.





Sus familiares no entregaron detalles adicionales sobre el procedimiento al que fue sometida ni precisaron cuánto tiempo podría permanecer bajo supervisión médica, pero sí dejaron ver que han pasado días difíciles, "llenos de angustia y mucha incertidumbre", aunque han mantenido la esperanza y la fe. Su prioridad, según el mensaje, es acompañarla durante esta etapa de recuperación.

Salud de Adriana Betancur Foto: Instagram @adri_betancur03

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¿Qué enfermedad tiene Adriana Betancur?

Adriana Betancur padece insuficiencia renal crónica, enfermedad que le fue diagnosticada en 2011 y que afecta la capacidad de sus riñones para filtrar los desechos y eliminar los líquidos del organismo. En 2014, la presentadora recibió un trasplante de riñón; sin embargo, cinco años después su cuerpo rechazó el órgano y tuvo que retomar las diálisis mientras espera la posibilidad de un segundo trasplante.

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Durante su reciente hospitalización en la Clínica Palermo, en Bogotá, presentó una complicación adicional: una peritonitis, infección relacionada con el catéter que utilizaba para realizarse la diálisis peritoneal en casa. Esta situación agravó su condición y requirió atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Según informó Caracol Radio el 10 de noviembre de 2026, Adriana comenzó a recibir nuevamente diálisis y, de acuerdo con la actualización de sus familiares, ya respiraba por sus propios medios. Su evolución continúa bajo seguimiento médico.