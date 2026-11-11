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Daniela Ospina celebró el cumpleaños de su hijo con Gabriel Coronel en fiesta sobre fútbol

La empresaria colombiana y el actor venezolano compartieron la alegría de celebrar un nuevo año de vida de su pequeño, que nació el 10 de noviembre de 2023, en Miami, Estados Unidos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 11 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daniela Ospina
Daniela Ospina
Foto: Instagram @daniela_ospina5