Daniela Ospina celebró el cumpleaños de su hijo con Gabriel Coronel en fiesta sobre fútbol

Daniela Ospina, que se reencontró con James Rodríguez en un evento de su hermano, y Gabriel Coronel compartieron varios momentos de la celebración de los tres años de Lorenzo, su hijo en común, de una fiesta en la que la temática fueron los deportes, en especial el fútbol.

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En las imágenes compartidas por la pareja, se aprecia a Lorenzo vestido con ropa deportiva, al igual que los invitados, que utilizaron camisetas del Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, la Selección Colombia, Venezuela e, incluso, la madre de ella usó la de Napoli, exequipo de su hijo, David Ospina.

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La decoración hizo alusión a pelotas de fútbol, baloncesto y hasta béisbol, al igual que los ‘snacks’ y la torta de tres pisos, que estuvo marcada con el nombre de Lorenzo.

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Historia de amor de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

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La relación entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel comenzó en 2021 y, desde entonces, la pareja ha construido una familia juntos. Aunque al principio mantuvieron su romance con cierta discreción, con el tiempo compartieron públicamente diferentes momentos de su relación.

En una entrevista con People en Español, el actor venezolano contó que una amiga le comentó que Daniela estaba interesada en conocer a alguien, mientras que a la empresaria le dijo que Gabriel también estaba buscando pareja. Aunque la historia comenzó con una pequeña mentira, terminó dando paso a una relación que se fue fortaleciendo con el tiempo.

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En 2023, la pareja celebró su matrimonio civil en Medellín y comenzó a materializar otro de sus grandes sueños: ampliar la familia. En mayo de ese año anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos. El 10 de noviembre nació Lorenzo Coronel Ospina, quien llegó para completar el hogar que habían construido junto a Salomé, la hija mayor de Daniela, fruto de su relación anterior con el futbolista James Rodríguez.

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Desde entonces, Daniela y Gabriel han compartido diferentes momentos de su vida familiar, sus proyectos y el crecimiento de sus hijos. En marzo de 2026, la empresaria también confirmó que planeaban celebrar su matrimonio religioso en Colombia durante abril de ese año, después de haberse casado por lo civil.