Candidata a Miss Universo se retiró del concurso tras sufrir brutal accidente

La edición número 75 de Miss Universo ha sufrido una de sus bajas más sensibles en las últimas horas. El concurso internacional, que se celebra en Puerto Rico, mantiene en expectativa a millones de fanáticos a rededor del planeta, pero muchos se entristecieron y lamentaron la salida oficial de una de las grandes favoritas.

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Se trata de la representante de Bulgaria, la modelo Ana-Maria Babau, que no podrá pisar el escenario principal ni ser parte de la concentración oficial tras verse involucarada en un serio siniestro en la vía. La noticia sacudió al mundo de las pasarelas y de inmediato llovieron mensajes de solidaridad en las redes sociales de la organización y la reina.

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A la fecha, Babau es la cuarta coronada por su país en abandonar el certamen antes de la gala final. La primera fue la representante de República Checa, Sophia Osako, quien prefirió centrarse en actividades somo reina en su país y ceder el puesto a otra candidata; después se pronunció la candidata de Austria, Victoria Amerson, quien anunció su retiro haber enfrentado situaciones que perjudicaron su bienestar, y luego desistió la candidata de San Martín, Marian Madly, por razones personales.

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Además, ya es la segunda candidata en sufrir un accidente vial en camino a la concentración del certamen. La pimera fue Melissa Núñez, la escogida representante de República Dominicana, pero sus lesiones no impidieron su participación y la reina continúa en competencia.

Cómo se accidentó Miss Universo Bulgaria

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Los hechos ocurrieron cuando la joven de 27 años se encontraba ultimando los detalles para viajar rumbo a la concentración en Puerto Rico. Por razones que aún son materia de investigación, el accidente le ocasionó a la candidata múltiples lesiones considerables que requieren de observación médica.

Aunque los detalles se han manejado con cautela por privacidad de la reina y su familia, los voceros de la organización a nivel nacional confirmaron que el impacto fue de gran magnitud y las secuelas físicas le impiden afrontar las exigencias de la competencia.

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"El destino nos ha puesto ante una prueba inesperada que nos aparta temporalmente del gran escenario, pero la salud y la vida están por encima de cualquier corona", expresó con profundo dolor la organización a través de un comunicado oficial emitido en sus redes sociales.

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Cómo reaccionaron en Miss Universo ante el accidente de Miss Bulgaria

La prioridad absoluta, según detallaron los directivos internacionales, es la recuperación física y mental de Ana-Maria. La conmoción, además, se ha expandido a las demás delegadas en la concentración, quienes han enviado muestras de afecto y solidaridad.

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"La apoyamos incondicionalmente y creemos que sus meores días aún están por venir. ¡Ana, estamos contigo en cada paso de tu camino hacia la recuperación!", concluyó el emotivo texto difundido en las plataformas digitales. El impacto para la nación búlgara y todo el equipo al rededor del certamen es fuerte, debido a que llevaba meses de rigurosa preparación en pasarela, oratoria y vestuario para brillar en la gala del 24 de noviembre.

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La organización ha adaptado los protocolos del certamen tras la ausencia de la candidata, que prometía destacar en el grupo de las europeas. Mientras las demás representantes siguen llegando a la concentración en la isla, los reflectores se desvían para mostrar sus voces de aliento y esperan que Babau regrese más fuerte que nunca a los escenarios.