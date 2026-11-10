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Candidata a Miss Universo 2026 se retira tras accidente: qué pasó con Miss Bulgaria

Candidata a Miss Universo se retira tras fuerte accidente. Te contamos todos los detalles sobre qué pasó con Miss Universo Bulgaria y qué dijo la organización al respecto.

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Candidata a Miss Universo se retiró del concurso tras sufrir brutal accidente

Un grave accidente automovilístico acabó con el sueño de Ana-Maria Babau, la representante de Bulgaria en el Miss Universo 2026, quien confirmó su retiro definitivo a pocos días del certamen.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Miss Universo Bulgaria
Foto: @miss.annamariaa Instagram