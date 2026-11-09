Quién es quién en ‘¿En qué lío me metí?’, la nueva producción de Caracol Televisión

A partir de esta noche, Caracol Televisión presentará oficialmente ‘¿En qué lío me metí?’, una producción que combina humor, romance, drama y suspenso, y que reúne a reconocidas figuras de la actuación colombiana. Con Yuri Vargas y Sebastián Carvajal como protagonistas, la historia gira alrededor de Soraya Montaño, una mujer que pasa de ser la fisioterapeuta de Mario Pombo a convertirse en la persona encargada de elegir quién asumirá el control de su compañía.

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¿Quién es quién en ‘¿En qué lío me metí?’

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Yuri Vargas interpreta a Soraya Montaño: es la protagonista de la historia. Interpreta a una fisioterapeuta que, sin imaginarlo, termina en medio de los conflictos de una familia adinerada. Su vida cambia cuando Mario Pombo la convierte en la responsable de administrar su compañía y elegir a quien ocupará su lugar. Es una mujer noble, espontánea y confiada, que deberá aprender a moverse en un mundo de intereses y ambiciones.

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Soraya Montaño Foto: Caracol TV

Sebastián Carvajal le da vida a Carlos Pombo: interpreta al sobrino de Mario Pombo, él busca quedarse con el control de la compañía. Su personaje está marcado por la ambición y el interés de alcanzar la gerencia, incluso si para conseguirlo debe enfrentarse con sus propios familiares.

Carlos Pombo Foto: Caracol TV

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Jorge Cao es Mario Pombo: da vida al empresario cuya muerte desencadena los acontecimientos de la historia. Su testamento y los secretos que rodean su muerte son el motor de los conflictos que se desarrollan durante la producción.

Mario Pombo Foto: Caracol TV

Amparo Grisales interpreta a Doris Pombo: interpreta a la hermana de Mario Pombo y es una mujer de carácter fuerte, vinculada al núcleo familiar que protagoniza la disputa por el poder y el patrimonio de los Pombo.

Doris Pombo Foto: Caracol TV

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María Helena Döering es Eva Solarte: hace parte de la familia y representa otro de los personajes centrales en los conflictos que surgen después de la muerte del empresario.

Eva Solarte Foto: Caracol TV

Andrés Sandoval es Ernesto Pombo: interpreta al hijo mayor de Mario Pombo, él es otro de los involucrados en la disputa por el futuro de la compañía.

Ernesto Pombo Foto: Caracol TV

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Catalina Londoño le da vida a Margarita Pombo: ella es la hija menor de Mario Pombo. Al igual que su hermano y familiares, anhela con convertirse en la presidenta de la compañía. Es madre de Alejandra y se encuentra casada con Tobías Laverde.

Margarita Pombo Foto: Caracol TV

Sebastián ‘Chachán’ Sánchez es Tobías Laverde: Esposo de Margarita y eterno enamorado de ella. Es amable, empático y servicial, pero también puede ser manipulador cuando quiere sentirse valorado.

Tobías Laverde Foto: Caracol TV

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‘Chichila’ Navia es Deyanira Montaño: interpreta a la hermana de Soraya, quien hace parte del círculo cercano de la protagonista y de las situaciones que se desprenden de su inesperado cambio de vida.

Deyanira Montaño Foto: Caracol TV

Jimmy Vásquez es Jimmy Rojas: interpreta al exnovio de Soraya, un personaje que también tendrá incidencia en las relaciones personales y sentimentales de la protagonista.

Jimmy Rojas Foto: Caracol TV

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Más actores que hacen parte de 'En qué lío me Metí'

La producción también cuenta con la participación de Julio Sánchez Cóccaro, Laura Taylor, María Laura Quintero, Walter Luengas, Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista, Luz Stella Luengas, Brandon Figueredo y otros talentos que complementan el universo de personajes de la historia.