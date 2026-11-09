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Quién es quién en ‘¿En qué lío me metí?’, novela de Caracol TV: aquí su elenco

Descubre quién es quién en ‘¿En qué lío me metí?’, la nueva novela de Caracol Televisión que se estrena este lunes 9 de noviembre después de ‘Yo me llamo’, aquí todo su elenco.

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Quién es quién en ‘¿En qué lío me metí?’, la nueva producción de Caracol Televisión

Los colombianos se podrán conectar con la historia de Soraya Montaño, quien pasó de ser fisioterapeuta del doctor Mario Pombo a elegir a su sucesor. ¿Lo logrará?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 9 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'En Qué Lío Me Metí'
'En Qué Lío Me Metí'
Foto: Caracol TV