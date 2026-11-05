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Eva Solarte, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles sobre Eva Solarte, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretada por la aclamadísima actriz María Elena Döering.

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Eva Solarte

Es interpretada por María Elena Döering.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Eva Solarte
Eva Solarte
Foto: Caracol TV