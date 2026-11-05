Eva es la exesposa de Mario, embajadora de marca y reina de la buena vida. Su día a día ha girado entorno a las apariencias y mantenerse joven a toda costa. Criada en una familia de clase media alta, nunca aprendió a valerse por sí misma. Su relación con Mario fue funcional hasta que él le retiró el acceso a la chequera. Desde entonces, lo odia con fervor.

A primera vista, Eva parece superficial, pero no tiene un pelo de tonta. Sabe manipular y moverse con soltura en el mundo del lujo. Ha tenido varios amantes jóvenes; el más reciente es Renato, quien la empuja a tomar decisiones cuestionables. Eva es el retrato de una mujer que vivió para complacer a otros y que ahora está dispuesta a cobrarse esa deuda con intereses.