Mario Pombo

Es el patriarca fallecido de Inversiones Pombo. Comenzó siendo un soñador, pero el paso de los años y el poder lo transformaron en un hombre arrogante, rígido y controlador.

Construyó la empresa junto a sus hermanos, pero terminó arrebatándoles todo, incluso el reconocimiento. Antes de morir, fue él quien propuso a Soraya como gerente, un gesto que dejó entrever un cambio tardío en su conciencia.



Sus relaciones familiares eran tensas: enemigos disfrazados de parientes. Despreciaba la debilidad, una actitud que terminó condenándolo a la soledad. Solo Soraya logró despertar en él una mirada más humana.

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Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de redimirse: lo asesinaron antes de conseguirlo. Todos tenían motivos para desear su muerte y es precisamente eso lo que convierte su asesinato en un verdadero misterio.