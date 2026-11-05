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Mario Pombo, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles sobre Mario Pombo, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión. Es interpretado por Jorge Cao, reconocido actor por 'Pasión de Gavilanes' y más.

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Mario Pombo

Es interpretado por Jorge Cao.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Mario Pombo
Mario Pombo
Foto: Caracol TV