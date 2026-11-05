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Carlos Pombo, de 'En Qué Lío Me Metí', de Caracol Televisión

Detalles de Carlos Pombo, personaje de 'En Qué Lío Me Metí', producción de Caracol Televisión, que es interpretado por Sebastián Carvajal, reconocido actor colombiano.

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Carlos Pombo

Es interpretado por Sebastián Carvajal.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Carlos Pombo
Carlos Pombo
Foto: Caracol TV