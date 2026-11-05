Carlos Pombo

Hijo de Bernardo y sobrino de Mario Pombo. Creció entre operarios y telas, estudió en el extranjero y tiene mentalidad de líder. Regresó al país tras la muerte de su madre y, años después, perdió también a su padre. Desde entonces, su obsesión ha sido recuperar lo que, según él, Mario le arrebató a su papá.

Caballeroso, guapo, estratégico y decidido, Carlos no deja nada al azar. Tiene ética, aunque su sentido de la justicia puede convertirlo en vengativo. Su atractivo físico y temple emocional lo hacen encantador.