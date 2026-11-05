Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Capítulo 73 Yo Me Llamo
Cristiano Ronaldo
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Carolina Cruz dedicó mensaje a su madre por su cumpleaños

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, conmovió a sus seguidores con un emotivo mensaje para celebrar los 70 años de su mamá.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Carolina Cruz dedicó mensaje a su madre en 'Día a Día' por sus "70 primaveras"

La presentadora del matutino de Caracol Televisión aprovechó la oportunidad para dedicarle un sentido mensaje a su madre, quien celebra sus 70 años.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Carolina Cruz lloró en ‘Día a Día’ por palabras de sus compañeros en su cumpleaños
Carolina Cruz lloró en ‘Día a Día’ por palabras de sus compañeros en su cumpleaños
Foto: Caracol Televisión