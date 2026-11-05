Carolina Cruz dedicó mensaje a su madre en 'Día a Día' por sus "70 primaveras"

Una vez más, la presentadora de 'Día a Día', Carolina Cruz, protagonizó un emotivo momento en medio de la más reciente emisión del programa de Caracol Televisión, pues aprovechó la oportunidad y le dedicó un conmovedor mensaje de gratitud a su madre, Luz María Osorio, con motivo de sus 70 años de vida.

Puedes leer: Carolina Cruz lloró en ‘Día a Día’ por palabras de sus compañeros en su cumpleaños



En plena transmisión, la vallecaucana expresó su profundo agradecimiento a su progenitora por el apoyo incondicional en su faceta como madre. "Primero que todo, necesito felicitar a mi mamá que esta cumpliendo años hoy. Mami te amo, te adoro. Gracias, Dios te bendiga” afirmó un tanto emocional la también empresaria, conmoviendo a sus compañeros de ‘set’ y a toda la audiencia colombiana.

Publicidad

¿Quién es la mamá de Carolina Cruz y cuántos años cumple?

Publicidad

La mamá de Carolina Cruz es Luz María Osorio, quien este año celebra sus 70 años de vida. Osorio ha sido una figura fundamental en la vida de la exvirreina nacional de la belleza, manteniéndose muy cercana a ella y a sus nietos en todo momento.





Te puede interesar: Carolina Cruz le hace maldad a Don Jediondo mientras nada con animales: “Hay tiburones”

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre su mamá en Día a Día?

Publicidad

Durante la emisión en vivo del programa 'Día a Día' de Caracol Televisión, la mamá de Matías y Salvador aprovechó las cámaras para agradecerle a su madre, Luz María Osorio, por su entrega constante y por ser un pilar clave en la crianza y cuidado de sus hijos. “Te amo, te adoro. Gracias, Dios te bendiga y te llene de mucha vida y salud. Son 70 primaveras, mami, te amo mucho, gracias por ayudarme y ser mi mano derecha en todo”, aseguró la también modelo un tanto emotiva.

¿Quién es el novio de Carolina Cruz de ‘Día a Día’?

Publicidad

La presentadora de Caracol Televisión Carolina Cruz se ha caracterizado por mantener su vida personal con cierta discreción. Sin embargo, tras su separación del actor Lincoln Palomeque, en 2022, decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el piloto Jamil Farah, con quien inició una relación en 2023.