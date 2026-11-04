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Qué dijo Juan Camilo Merlano de su salida de Noticias Caracol: dejó mensaje

El periodista Juan Camilo Merlano anunció su salida de Noticias Caracol y Blu Radio tras diez años de trayectoria, agradeciendo a sus directores y compañeros por el aprendizaje.

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Juan Camilo Merlano se despidió de Noticias Caracol y publicó mensaje de agradecimiento

El periodista Juan Camilo Merlano anunció su salida de Noticias Caracol y Blu Radio tras diez años de trayectoria, agradeciendo a sus directores y compañeros por el aprendizaje.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 4 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Juan Camilo Merlano
Juan Camilo Merlano
Foto Instagram: @juancmerlano