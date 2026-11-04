Juan Camilo Merlano se despidió de Noticias Caracol y publicó mensaje de agradecimiento

El reconocido comunicador Juan Camilo Merlano confirmó oficialmente el fin de su etapa profesional en Caracol Televisión y Blu Radio. A través de una conmovedora publicación en sus redes sociales, el periodista expresó que se despide "lleno de agradecimiento y mucha nostalgia" tras completar más de una década haciendo parte de la compañía, un tiempo en el que vivió un crecimiento profesional que superó todas sus expectativas.

Por qué se va Juan Camilo Merlano de Noticias Caracol y Blu Radio

En su mensaje de despedida, Merlano dedicó palabras de profundo reconocimiento a las figuras clave de su formación periodística. Destacó a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a quien calificó como "el profesional más íntegro que he conocido en mi vida, un líder que lidera con el ejemplo y una excelente persona que con sus consejos me ayudó a crecer". Así mismo, el periodista exaltó sus últimos cuatro años de trabajo en la emisora Blu Radio, específicamente en el espacio Mañanas Blu.

Hoy, lleno de agradecimiento y mucha nostalgia, llega a su fin una etapa de mi vida en Caracol Televisión. Más de 10 años con esta compañía que me llenó de oportunidades y me ayudó a crecer de una manera que ni remotamente me imaginaba.



Eternamente agradecido con Juan Roberto… pic.twitter.com/s1emWLbXoa — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) November 4, 2026

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Al respecto, dirigió un mensaje especial al director radial Néstor Morales: "Gracias a Néstor Morales por confiar en mí y darle un lugar a mi voz en Mañanas Blu, Néstor es un periodista implacable que sabe lo que quiere y que te reta cada día a ser mejor". Finalmente, cerró su pronunciamiento agradeciendo de manera general a sus jefes, directivos y compañeros de trabajo de @NoticiasCaracol y @BluRadioCo por la guía, las enseñanzas y la camaradería durante su paso por ambos medios, concluyendo su comunicado con la contundente frase: "Fui inmensamente feliz".

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Cuántos años tiene Juan Camilo Merlano

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El periodista bogotano Juan Camilo Merlano tiene 34 años de edad. A su corta edad, se convirtió en una de las figuras informativas más consolidadas del periodismo colombiano, cubriendo eventos de relevancia internacional y ejerciendo como corresponsal clave desde los Estados Unidos para Noticias Caracol y Blu Radio antes de cerrar su ciclo laboral tras más de diez años en el grupo de medios.